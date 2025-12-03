Nuevo Molo de Abrigo transforma la caleta de Horcón y proyecta mejoras en seguridad y desarrollo productivo en Puchuncaví

La comuna de Puchuncaví dio por inaugurado de manera oficial el Molo de Abrigo de Horcón, una infraestructura largamente esperada por la comunidad y que hoy se materializa tras casi dos años de trabajo.

La obra, que implicó una histórica inversión superior a los $10.000 millones, corresponde al proyecto «Construcción Obra Marítima y Terrestre Caleta de Horcón», iniciativa destinada a mejorar significativamente las condiciones de seguridad, operación y desarrollo productivo de la caleta en Puchuncaví.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que “una obra de esta magnitud es fundamental para todas las actividades conexas a la pesca artesanal. Todo el equipo del MOP está muy contento con su inauguración, porque cada proyecto de este tipo genera un impacto profundo en el desarrollo y bienestar de las comunidades”.

El alcalde de Puchuncaví, Marco Morales, afirmó que “el Molo de Abrigo de Horcón dignifica a nuestros pescadores artesanales. Esta inversión impulsa no solo la pesca, sino también el turismo, la gastronomía y la hotelería, generando un impacto positivo para toda la región de Valparaíso. Es un proyecto anhelado por generaciones de pescadores e impulsado durante años por la dirigenta María Eugenia Ogaz, y que hoy culmina dos años después de la colocación de la primera piedra, marcando un hito para Horcón, Puchuncaví y la región”.

Con su puesta en funcionamiento, el molo entrega a Horcón un espacio más seguro para las embarcaciones, un entorno adecuado para fortalecer la pesca artesanal y un sector más atractivo para el turismo, actividad clave para la economía local.

La inauguración fue calificada como un hito que marcará un antes y un después en la historia de la comuna, en un día que quedará grabado en la memoria de Horcón.

