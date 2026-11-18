Con el compromiso de mantener una coordinación periódica con las organizaciones vecinales, el jefe de la Zona de Carabineros Valparaíso, general Álex Bahamóndez, se reunió con representantes de las siete uniones comunales de Viña del Mar, en un encuentro desarrollado en dependencias de la Prefectura de la ciudad.

La instancia tuvo como propósito fortalecer el vínculo entre la institución policial y los dirigentes vecinales, promoviendo el trabajo colaborativo, la coordinación permanente y el apoyo mutuo para abordar las distintas necesidades de seguridad en los territorios.

Tras la reunión, el general Bahamóndez explicó que "el día de hoy nos correspondió cumplir con un compromiso que yo realicé al momento que asumí el cargo de Jefe de Zona. Nos encontramos hoy con las Uniones Comunales y seguimos trabajando con la comunidad, con las autoridades, como Carabineros de Chile".

Por su parte, la presidenta de la Unión Comunal de Viña del Mar, Denise Vargas, sostuvo que "esto lo valoramos súper bien, porque creo que es la primera reunión que tiene el General con la comunidad, algo muy atractivo que nos llena de ilusión, porque podemos trabajar constantemente en la parte territorial con él".

En Viña del Mar existen siete uniones comunales que agrupan a las juntas de vecinos de distintos sectores: Gómez Carreño, Reñaca Alto, Viña Oriente, Agua Santa-Recreo, Achupallas-Santa Julia, Forestal y Viña del Mar.

Como resultado del encuentro, los participantes acordaron desarrollar reuniones cada tres meses entre los representantes vecinales, el general Bahamóndez y su plana mayor de oficiales, con el objetivo de dar continuidad a la coordinación y fortalecer el trabajo conjunto entre Carabineros y las comunidades.

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