Un camionero argentino fue secuestrado por tres sujetos armados y que se desplazaban al interior de un furgón en la ruta Los Libertadores de la comuna de Los Andes, en la región de Valparaíso.

Horas después, el hombre fue trasladado hasta la región Metropolitana, donde efectuó una denuncia en la comuna de Estación Central.

El Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, informó que "siendo las 13:00 horas, el conductor del camión, de nacionalidad argentina, 63 años, efectuó una denuncia en la Comisaría de Estación Central señalando que durante el transcurso de la mañana, mientras transitaba por la Autopista Los Libertadores, fue abordado por tres sujetos que se desplazaban al interior de un furgón, quienes lo intimidaron apuntándolo con un arma de fuego".

Añadió que “ante las amenazas recibidas, el conductor detuvo la marcha y abordó el vehículo de los individuos, siendo posteriormente trasladado hasta la ciudad de Santiago, desde donde se dirigió a la unidad policial para efectuar la respectiva denuncia”.

La autoridad dio a conocer que “esta pesquisa está siendo investigada por la SIP de Carabineros de Chile de la Tercera Comisaría de Los Andes por instrucción del fiscal”.

Finalmente, sostuvo que “se encuentra como noticia en desarrollo para saber las reales circunstancias en las que se produjo el robo y la aparición de esta persona que se encuentra en buenas condiciones de salud”.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA