Con el objetivo de contribuir a la revitalización barrial y mejorar la conectividad urbana y social de Valparaíso, se presentó el proyecto «SUBE Santo Domingo. Nodo comunitario para la revitalización barrial», iniciativa ejecutada por la Universidad Técnica Federico Santa María y financiada por el Gobierno Regional (Gore) a través del FRPD 2025 con una inversión de $200 millones y un plazo de ejecución de 18 meses.

El proyecto busca recuperar el terreno donde antiguamente funcionaba el ascensor Santo Domingo, mediante una propuesta que integra infraestructura de movilidad, espacio público y desarrollo comunitario, entre las calles Gandarilla y Cajilla, mejorando la conexión entre los cerros Santo Domingo, Toro y Perdices, fortaleciendo también la vinculación del sector con el plan de la ciudad, en particular de la plaza Echaurren y La Matriz.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Corporación de Desarrollo Cultural y Social Capilla Santa Ana del cerro Cordillera, la Junta de Vecinos Población Márquez N° 183 y la Municipalidad de Valparaíso y contempla el desarrollo de una infraestructura de conectividad innovadora y sostenible, con un nodo comunitario, destinado a potenciar las vocaciones productivas del territorio, generando espacios de encuentro y fortaleciendo las oportunidades de desarrollo local.

Para el jefe de la división de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Valparaíso, Víctor Bahamonde, “queremos con esta iniciativa, vinculada al Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo del Gobierno Regional, apoyar a la comunidad para poner en valor toda la productividad que tiene el cerro, pero también poner en valor el patrimonio, la historia y la memoria que tiene en torno a su ex ascensor para proyectar en un futuro un ascensor nuevo".

Macarena Barrientos, encargada del proyecto «SUBE Santo Domingo», explicó que “este proyecto busca desarrollar o detonar la revitalización del barrio Santo Domingo a partir de repensar el ex ascensor que dejó de funcionar en el año '74, y estamos planteando desde la universidad poder pensar esta nueva conectividad, una conectividad más innovadora tanto desde el aspecto físico y urbano pero también desde el aspecto social".

Para ello, este proyecto considera un levantamiento de las necesidades y oportunidades de los habitantes y organizaciones del sector, el diseño arquitectónico y urbano de las estaciones alta y baja, un estudio de factibilidad de la nueva infraestructura de movilidad y el desarrollo de un modelo digital orientado al emprendimiento y al fortalecimiento de las capacidades locales.

Juan Munita, presidente de la Junta de Vecinos del cerro Santo Domingo, subrayó que “es importante que estas iniciativas realmente salgan y se estudien, porque realmente es un espacio de patrimonio en nuestra comunidad, del barrio y de nuestro cerro. Creo que el barrio está feliz que se haga esta iniciativa y verdaderamente esperamos que siga el trabajo de mejora del barrio”.

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