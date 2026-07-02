Nuevo jardín infantil de Quilpué presenta un 35,9% de avance: recinto recibirá a cerca de 200 párvulos en El Belloto

Autoridades regionales recorrieron las obras de reposición del jardín infantil y sala cuna «Pichiche», en el sector El Belloto de Quilpué, que actualmente alcanza un 35,9% de avance físico y permitirá fortalecer la oferta pública de educación parvularia para 192 niños y niñas.

El proyecto educativo considera una inversión superior a $3 mil millones para la construcción de un establecimiento de administración directa de JUNJI, con una superficie de más de mil 300 metros cuadrados distribuidos en dos niveles.

La nueva infraestructura contará con cuatro salas cuna, con capacidad para 80 guaguas, y cuatro niveles medios para 112 párvulos, consolidándose como un espacio pensado para responder a las necesidades de la primera infancia y sus familias.

Durante la visita, el seremi de Educación de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, destacó la importancia de seguir fortaleciendo el acceso a una educación inicial de calidad.

"Como Ministerio de Educación tenemos la convicción de que la educación inicial es una etapa fundamental para el desarrollo integral de niños y niñas. Por eso, proyectos como la reposición del jardín infantil y sala cuna “Pichiche” son tan relevantes, porque permiten ampliar el acceso a espacios educativos modernos, seguros y de calidad, fortaleciendo las oportunidades de aprendizaje desde los primeros años de vida".

En tanto, la directora regional de JUNJI Valparaíso, Alejandra Nielsen, relevó el impacto que tendrá esta obra para las familias de la comuna. "Cada jardín infantil que construimos representa una oportunidad para transformar vidas. Aquí no solo estamos levantando un edificio, estamos creando un lugar donde niños y niñas podrán aprender, jugar, descubrir y desarrollar todo su potencial en ambientes seguros, acogedores y diseñados especialmente para ellos. Invertir en primera infancia es invertir en el futuro de nuestras comunidades".

Actualmente, las obras se encuentran en la etapa final de la obra gruesa, dando paso a la ejecución de instalaciones sanitarias, eléctricas y de climatización, además de las terminaciones interiores, entre ellas la instalación de porcelanatos en baños y cocina y el enlucido de muros en las salas destinadas a niños y niñas.

La reposición del jardín infantil y sala cuna «Pichiche» forma parte del trabajo que desarrolla JUNJI para fortalecer la educación parvularia pública mediante infraestructura de alto estándar, priorizando la inversión en aquellos territorios donde existe mayor demanda y necesidad de cobertura. De esta forma, no solo se amplían los cupos disponibles, sino que también se generan espacios que favorecen el desarrollo cognitivo, socioemocional y el bienestar integral durante una etapa decisiva para la vida.

El término contractual de las obras está previsto para enero de 2027. Posteriormente, el establecimiento deberá completar las etapas de certificaciones técnicas, recepción municipal y sanitaria, equipamiento y obtención del Reconocimiento Oficial del Estado, proyectando su apertura durante el segundo semestre de 2027.

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