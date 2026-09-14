Nuevo homicidio impacta a San Antonio: hombre muere tras ser baleado en el tórax y PDI busca al autor ya individualizado

Un hombre murió durante la noche de este domingo luego de ingresar hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio con un impacto balístico en el tórax, hecho que actualmente es investigado por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Según informó el comisario Mauricio Poblete, de esta unidad especializada de la PDI San Antonio, detectives concurrieron hasta el establecimiento asistencial de la comuna por solicitud del fiscal de turno de Instrucción y Flagrancia de Valparaíso.

En el lugar se informó que el procedimiento tuvo su origen "debido al ingreso de un sujeto de sexo masculino, mayor de edad, quien se encontraba con un impacto balístico en el tórax anterior izquierdo".

En ese sentido, precisó el comisario Poblete que "debido a la gravedad de su lesión fallece en el lugar horas más tarde”.

Tras el fallecimiento, detectives de la Brigada de Homicidios quedaron a cargo de las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho y establecer la dinámica del ataque.

En ese sentido, los oficiales realizaron "diversas diligencias de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del imputado, el cual ya se encuentra individualizado”.

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