Nuevo homicidio en Valparaíso: joven es asesinado a puñaladas en Barrio O’Higgins

El hecho ocurrió la mañana de este sábado en la calle Von Moltke, en el Barrio O’Higgins de Valparaíso, donde un joven fue fatalmente apuñalado. La Brigada de Homicidios, encabezada por el subprefecto Rodrigo Gallardo, quedó a cargo de las diligencias para esclarecer este nuevo crimen en la zona.

Un joven de 25 años murió la mañana de este sabado en la calle Von Moltke, en el sector Barrio O’Higgins, en la parte alta de Valparaíso, luego de recibir una herida cortopenetrante en la zona torácica. El hecho movilizó de inmediato a personal especializado de la Policía de Investigaciones.

Hasta el lugar llegó la Brigada de Homicidios (BH) junto a peritos de la Brigada Criminalística, quienes realizaron las primeras diligencias para esclarecer el ataque. Según informó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH, “la víctima no presentaba antecedentes policiales, y la causa de muerte corresponde a un traumatismo torácico por arma cortante”.

Los equipos investigadores continúan levantando evidencia en el sitio del suceso, además de revisar cámaras de seguridad del sector y recopilar testimonios de testigos que presenciaron o escucharon el incidente. El objetivo es identificar al autor del crimen y establecer la dinámica exacta de los hechos.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que instruyó a la PDI continuar con las pericias para dar con el responsable de este nuevo hecho de violencia registrado en Valparaíso.

