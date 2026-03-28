Nuevo escándalo en la salud pública regional: Denuncian al menos 157 contrataciones sin autorización en Hospital de Quilpué

Un nuevo escándalo golpea a la salud pública regional, esta vez los dardos apuntan nuevamente al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, pero se centran en específico en el Hospital de Quilpué.

Fue la diputada del Frente Amplio María Francisca Bello quien oficio a la Ministerio de Salud para entregar antecedentes que mostraban irregularidades en contrataciones de personal, creación de jefaturas sin ningún tipo de concurso previo además de denuncias por maltrato, acoso laboral e incluso sexual.

En estos antecedentes que también llegaron a quien hoy preside la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el parlamentario Andrés Celis, cifra en al menos 157 las contrataciones de personal de distinta índole sin autorización, 68 de las cuales se habrían hecho en el año 2023 y 89 en el año 2024.

Estos antecedentes caen en manos del parlamentario luego de una reunión que sostiene la diputada Bello con representantes de la FENATS del Hospital de Quilpué quienes le pusieron en conocimiento de estás eventuales irregularidades que incluyen, uso indebido de recursos públicos y situaciones que incluso afectaron la atención de pacientes.

Con estos hechos se espera que Andrés Celis como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara inicie acciones de fiscalización frente a estos hechos, dejando en evidencia la gravedad de la gestión del hospital y la urgencia de investigar a los responsables.

En ese contexto, el parlamentario informó que, una vez finalizada la semana distrital, solicitará que la Comisión oficie a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, con el fin de que se determinen eventuales responsabilidades administrativas y penales.

La auditoría del Ministerio de Salud evidenció serias fallas en la gestión del recinto, entre ellas contrataciones sin autorización de la DIPRES, falta de control en modificaciones de remuneraciones, uso indebido del sistema financiero del Estado (SIGFE) y un eventual doble pago por servicios durante 2024.

El informe fue solicitado en noviembre de 2024 por la diputada María Francisca Bello, tras recibir denuncias de funcionarios que advertían irregularidades en contrataciones, concursos públicos y creación de jefaturas sin procesos formales.

“Los hechos que revela este documento son gravísimos y deben ser investigados al más alto nivel, no solo por el Ministerio de Salud”, señaló el parlamentario, advirtiendo que hasta ahora no se conocen resultados del sumario administrativo instruido en noviembre de 2025.

En esa línea, recalcó la necesidad de avanzar en sanciones concretas, considerando la magnitud de los antecedentes detectados.

“Como presidente de la Comisión de Salud, ejerceré todas las acciones que me correspondan y solicitaré que se oficie directamente a la Contraloría y al Ministerio Público para que se determinen los responsables en estos hechos”, afirmó.

El parlamentario cuestionó que, a pesar de lo ocurrido, el sumario aún no entregue conclusiones ni identifique a los responsables, situación que refuerza la necesidad de que organismos externos intervengan para asegurar transparencia y medidas efectivas.

“Cuando se detecta mal uso de recursos públicos y decisiones que afectan directamente la atención de pacientes, no puede haber silencio ni demora. Aquí se deben establecer sanciones con claridad, porque la salud de las personas no puede quedar expuesta a este nivel de desorden”, enfatizó.

Por su parte el equipo de Comunicaciones del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota emitió un escueto comunicado que dice que el servicio “ha tomado conocimiento de la información que circula en algunos medios de comunicación, relativa supuestas faltas administrativas en el Hospital de Quilpué”.

“Al respecto, informa que se han adoptado todas las medidas necesarias para colaborar plenamente con cualquier investigación que pudiera derivarse de estos antecedentes, reafirmando su compromiso con la transparencia y el correcto esclarecimiento de los hechos”. Sin embargo, no entrega detalles de cuáles son esas medidas adoptadas ni tampoco entrega mayor detalle del fondo de lo denunciado por los parlamentarios de Renovación Nacional y del Frente Amplio.

PURANOTICIA