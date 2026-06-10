Nuevo Directorio de EPV inicia funciones y recibe al Delegado Presidencial con el foco en la ampliación portuaria de Valparaíso

El nuevo Directorio de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) realizó su sesión de constitución, marcando el inicio formal de sus funciones. La instancia es liderada por el presidente del Directorio, Gonzalo Le Dantec, e integrada por las directoras Karin Moore y Beatriz Mella, y los directores Juan Manuel Gutiérrez y Franco Basso.

En esta primera sesión se definieron lineamientos de gobierno corporativo, incluyendo la designación de la vicepresidencia del Directorio, que será ejercida por la directora Karin Moore, junto con iniciar el seguimiento de la gestión en curso y de los principales desafíos estratégicos, especialmente en materia de ampliación portuaria.

Posteriormente, los miembros del Directorio sostuvieron una reunión con el delegado presidencial regional, Manuel Millones, tras lo cual realizaron una visita a los concesionarios de los frentes de atraque, Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) y Terminal Portuario de Valparaíso (TPV), junto a la autoridad regional.

Cabe hacer presente que en las próximas semanas se contempla una visita al concesionario de la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL) y a los espacios del recinto portuario donde se desarrolla Parque Barón.

El presidente del Directorio, Gonzalo Le Dantec, destacó que “esta primera sesión nos permitió constituirnos y comenzar de inmediato el trabajo en los desafíos estratégicos del puerto, especialmente en materia de ampliación portuaria. Asimismo, la reunión con el delegado presidencial y la visita a los concesionarios refuerzan la importancia del trabajo coordinado entre el sector público y privado para el desarrollo del puerto y su vínculo con la ciudad”.

Por su parte, el delegado Manuel Millones expresó que "fui invitado por la empresa portuaria, a través del nuevo Directorio, que encabeza Gonzalo Le Dantec, y nos han mostrado la operación portuaria y la seguridad en torno a ésta, que es muy interesante. Uno ve esta movilidad que es tremendamente importante. También estamos analizando los escenarios futuros respecto a la expansión portuaria, que esperemos que resulte a partir de la licitación, que debe efectuarse en un par de años más. Esto es parte de nuestro puerto, esto es parte de nuestra ciudad".

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