Nuevo cuartel de Bomberos de Villa Alemana entra en etapa final y se entregaría en mayo

Tras una larga espera, el cuartel de la 1ª Compañía de Bomberos de Villa Alemana se encuentra en la etapa final de su construcción, con obras que presentan un 85% de avance, estimándose que los trabajos concluirán en mayo de este año.

El cuartel, ubicado en el sector sur de la comuna, está diseñado con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los voluntarios y fortalecer la respuesta ante emergencias. Contará con instalaciones de climatización, ventanas con termopanel y habitaciones para damas y para varones, permitiendo brindar espacios más cómodos y adecuados para quienes cumplen labores de servicio a la comunidad.

El alcalde Nelson Estay indicó que se trata de una obra que estuvo detenida por varios años, por lo que hoy “es un lujo y un orgullo tener una compañía como esta en nuestra ciudad, que va a dar seguridad a mucha gente, que es lo más importante”. Además, señaló que este cuartel va a dignificar la labor que realizan los voluntarios de Bomberos, la que es muy apreciada por los vecinos.

La infraestructura del nuevo cuartel de Bomberos destaca por su nivel de equipamiento, posicionándose como uno de los cuarteles más grandes y complejos construidos en la ciudad. Gracias a su ubicación estratégica dentro del territorio comunal, permitirá mejorar los tiempos de respuesta y facilitar la atención de emergencias en distintos sectores de Villa Alemana.

Jorge Jorquera, director de Obras de la Municipalidad de Villa Alemana, manifestó susatisfacción por estar próximos a la etapa final del proyecto, cuyo término está previsto para el 15 de mayo. Asimismo, destacó que durante el desarrollo de la obra surgieron diversas situaciones que hicieron necesario incorporar mejoras, con el objetivo de asegurar que el resultado final fuera el mejor posible.

Por su parte, Luis Ponce, director de la 1ª Compañía de Bomberos de Villa Alemana, comentó que "este es un edificio de última tecnología, que ayudará al bienestar del bombero. Actualmente somos 74 bomberos, de los cuales 15 son mujeres, quienes contarán con dependencias separadas, a diferencia del cuartel anterior".

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