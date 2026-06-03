Lactante es hospitalizada de urgencia tras ingerir cápsulas de detergente con amoníaco en Limache

Una situación de alta complejidad se registró en la comuna de Limache, luego de que una lactante sufriera una grave intoxicación intradomiciliaria tras ingerir pastillas de detergente que contenían amoníaco.

Ante la emergencia, personal del SAMU Marga Marga se trasladó rápidamente al hogar para brindar los primeros auxilios y encargarse de la estabilización y traslado inmediato de la menor hacia el centro asistencial de la comuna vecina.

La condición de la pequeña ha movilizado al equipo médico especializado. "Paciente se encuentra en atención, en Unidad de Emergencia Infantil, estable y en observación. Es todo lo que puedo informar", confirmó la periodista del Hospital de Quilpué, manteniéndose hasta el momento un diagnóstico reservado respecto a la evolución de su estado de salud.

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