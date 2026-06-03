Delegado Millones responde a críticas por su ausencia en sesión por el Hospital Van Buren: "No nos vamos a prestar para shows"

La sesión de la Comisión de Salud del Senado, que fue realizada este martes en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, estuvo marcada no solo por problemas técnicos, sino por la masiva ausencia de autoridades políticas y sanitarias.

A la inasistencia de la ministra de Salud, May Chomali, los subsecretarios y la seremi del ramo, se sumaron duras críticas contra el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, por no haber participado en la instancia legislativa.

Ante los cuestionamientos, la autoridad regional rompió el silencio de forma tajante. Al ser consultado sobre los reproches a su gestión, Millones justificó su inasistencia apuntando directamente a la organización del evento: “Cuando te llega una invitación tardía, también se me falta respeto, porque quien tiene un compromiso, yo hace horas tenía el Comité Judicial, y no podía suspender (…) ya que es tremendamente relevante”. En ese sentido, explicó que “por lo mismo yo di mis excusas a una invitación tardía, como le digo, al resto de autoridades”.

A pesar de la tensión generada con los parlamentarios, gremios y representantes médicos que esperaban su presencia, el representante del Presidente Kast en la Quinta Región intentó poner paños fríos respecto al futuro financiero y de infraestructura del recinto asistencial porteño. “Estaremos disponibles a asistir a la Comisión del Senado, pero no se preocupen, todo va a estar bien, están consignados los recursos. Vamos a hacer la pega”, comprometió de forma enfática.

Finalmente, Millones tomó distancia de las críticas de la oposición y de los dirigentes presentes en el hospital, asegurando que la gestión del proyecto de ampliación del Van Buren se está manejando con rigurosidad interna y no bajo presiones públicas.

Al respecto afirmó que “no vamos a optar por demagogia, tampoco nos vamos a prestar para shows ni para espectáculos. Nosotros estamos con seriedad, este es un tema que estamos trabajando con el Gobierno y con el Presidente”, fustigó la autoridad, adelantando que prontamente habrá anuncios sobre el dispositivo de salud tras haber sostenido conversaciones con el subsecretario de la cartera.

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