Luis Pardo y Hotuiti Teao figuran en listado de parlamentarios que viajaron al extranjero durante semanas distritales

Los diputados por la región de Valparaíso Luis Pardo Sáinz (RN) y Hotuiti Teao Drago (independiente-UDI) aparecen entre los parlamentarios que realizaron viajes al extranjero en semanas distritales o períodos destinados a actividades legislativas.

La investigación del canal Mega volvió a poner en el centro del debate el uso de las denominadas "semanas distritales", períodos destinados al trabajo territorial y a la representación de la ciudadanía en los respectivos distritos que representan.

En el caso del diputado por el Distrito 6, Luis Pardo, viajó a Europa entre el 25 y el 29 de abril, para participar en un seminario organizado por la Fundación Konrad Adenauer. La actividad se desarrolló los días 27 y 28 de abril. Desde su equipo explicaron al citado medio que el parlamentario solicitó esos días sin goce de sueldo.

Por su parte, el diputado por el Distrito 7, Hotuiti Teao, registró una salida a Brasil entre el 22 y el 31 de mayo. Su ausencia se extendió por diez días, coincidiendo parcialmente con una semana distrital contemplada en el calendario legislativo.

Cabe hacer presente que este tipo de viajes no constituyen una infracción reglamentaria, ya que los parlamentarios están obligados a informar sus salidas del país y los descuentos en sus dietas sólo se aplican cuando existen inasistencias a sesiones de Sala, las que habitualmente se desarrollan entre lunes y miércoles.

La publicación recuerda además que hace un año ya había advertido sobre esta práctica, denominada "truco parlamentario", consistente en aprovechar períodos sin sesiones para viajar al extranjero sin que ello implique una reducción en las remuneraciones.

Junto a Luis Pardo y Hotuiti Teao, la investigación logró identificar otros casos de legisladores que realizaron viajes internacionales en semanas distritales o jornadas destinadas a labores parlamentarias. Entre ellos figuran Leandro Kunstmann (Republicano), Constanza Schonhaut y Gonzalo Winter (Frente Amplio), Patricio Briones (PDG), Eduardo Cretton (UDI), Cristián Araya (Republicano), Claudia Mora (RN), Sara Concha (PSC), Guillermo Ramírez (UDI) y Ximena Ossandón (RN).

El caso que abrió nuevamente la discusión fue el del diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, quien viajó al Caribe entre el 22 de mayo y el 1 de junio. Consultado por el medio regional Noticias Los Ríos, el parlamentario oficialista defendió su actuar señalando que "yo estoy mandatado a hacer mi trabajo parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones en que nosotros tenemos comisiones".

La revelación reabre el debate respecto del verdadero uso de las semanas distritales, destinadas formalmente al trabajo en terreno con vecinos, organizaciones sociales y autoridades locales de cada circunscripción electoral.

PURANOTICIA