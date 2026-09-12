Nuevo corte del tránsito afectará a Avenida España en dirección a Viña del Mar

Con el propósito de reforzar la seguridad vial y contribuir a la disminución de accidentes, la Avenida España, principal vía que une las ciudades de Viña del Mar con Valparaíso, permanecerá cerrada desde las 23:00 horas de este domingo 13 de septiembre, hasta las 05:00 horas del lunes 14 de septiembre.

El corte en el tránsito afectará en el tramo comprendido entre Amunátegui y Recreo, en dirección a la Ciudad Jardín, debido a trabajos de reforzamiento y mejoramiento de la señalética en la ruta.

Ante esta medida, desde el Serviu solicitan a los conductores utilizar las vías alternativas informadas previamente y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes.

Asimismo, se hace un llamado a mantener una conducción responsable, respetar los límites de velocidad y a extremar las medidas de precaución en el sector.

DESVÍOS

El transporte público y vehículos particulares deben desplazarse por Calle Pellé - Lastarria - Barros Arana - Camino Real - Diego Portales - Bajada Bustos y Avenida España.

Mientras que, solo los vehículos particulares, podrán acceder por Calle Amunátegui - Diego Portales - Bajada Bustos y Avenida España.

Es preciso señalar que estas labores forman parte de la obra de emergencia para la estabilización de la ladera de Avenida España, una intervención destinada a fortalecer las condiciones de seguridad para quienes transitan diariamente por esta importante arteria que conecta Valparaíso y Viña del Mar.