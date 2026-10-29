Nuevo Centro Teletón de Valparaíso proyecta iniciar sus obras en 2027 con una inversión de más de $22 mil millones

Un importante avance en su etapa final de tramitación administrativa registra el proyecto de reposición del Centro de Rehabilitación Teletón de Valparaíso, iniciativa que contempla una inversión total de $22.813 millones, de los cuales $5.021 millones serán aportados por el Gobierno Regional de Valparaíso. El proyecto considera la construcción de un moderno edificio de 5.166 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles, que reemplazará las actuales instalaciones, expuestas a riesgos de inundación, y permitirá ampliar la cobertura de atención de 3.000 a 4.225 personas.

Con el objetivo de conocer en terreno el estado actual del recinto, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, visitó las dependencias acompañado por la directora de Teletón Valparaíso, Dalila Salgado. Durante la jornada, las autoridades compartieron con los usuarios y recorrieron las distintas áreas de tratamiento. Tras la visita, la máxima autoridad regional destacó la magnitud de la iniciativa y el impacto que tendrá en la generación de empleo en la zona:

“Desde hace 10 años tenemos el sueño de construir un nuevo hospital. Y tengo la sensación de que hoy día estamos mucho más cerca que antes; porque tenemos la certeza de que estas faenas van a comenzar el año 2027, de que vamos a poder pasar de 3.000 personas en situación de discapacidad que hoy día atiende este centro de rehabilitación a más de 4.000 personas. Aquí se van a generar una gran cantidad de empleos también, algo así como 1.500, 1.600 puestos de empleo”, señaló el gobernador.

Asimismo, Mundaca ratificó que los recursos sectoriales y regionales están completamente garantizados para concretar el proyecto, cuya ejecución se proyecta finalizar durante los primeros meses de 2029. En esa línea, precisó que “el financiamiento por parte del MOP se encuentra garantizado. Los 5.021 millones de pesos que va a poner el Gobierno Regional también se encuentran completamente garantizados”.

Por su parte, la directora de Teletón Valparaíso, la médica especialista Dalila Salgado, valoró la visita de las autoridades y destacó la importancia de superar las limitaciones que presenta el actual recinto, con el propósito de brindar una atención de mayor cobertura y calidad a las personas de la región. Respecto de este avance, la profesional señaló:

“Estamos muy contentos ya que hoy día recibimos la visita del gobernador, rotamos por el instituto, fue muy cercano, estuvimos con nuestros usuarios, pudieron contarles la realidad que viven día a día y cómo la Teletón los ha acompañado en este camino de la discapacidad. [...] Este es un sueño de larga data pero que vemos cada vez más cerca”.

El nuevo recinto permitirá mejorar los estándares de rehabilitación, incorporando espacios con accesibilidad universal y una multicancha cubierta. Además, contará con instalaciones más seguras y una mayor capacidad de atención, con el objetivo de responder a las necesidades de las familias y pacientes que requieren atención especializada en la región de Valparaíso.

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