Nuevo Centro de Teletón en Valparaíso supera reevaluación técnica y queda en condiciones de avanzar hacia su ejecución

El proyecto de reposición y relocalización del Centro de Rehabilitación Teletón de Valparaíso superó exitosamente su proceso de reevaluación técnica, al recibir formalmente la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La medida permite actualizar los costos y condiciones de financiamiento de la iniciativa, resolviendo las modificaciones presupuestarias tras las licitaciones previas y habilitando el inicio de la etapa de ejecución con un monto total que supera los 22.813 millones de pesos.

La infraestructura se ubicará en un terreno de 5.500 metros cuadrados en avenida Francia con Baquedano, a 700 metros de la sede actual.

El diseño contempla accesibilidad universal y conexión al transporte público. La edificación tendrá 5.165 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles: tres sobre el terreno y dos subterráneos.

Asimismo, esta edificación permitirá aumentar en un 80% la capacidad física respecto al recinto actual, ya que incluye el diseño el equipamiento médico y terapéutico completo para las distintas especialidades, asegurando una atención integral y óptima a más de 4.225 pacientes.

El seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, Nicolás Cerda, destacó que "la aprobación de la reevaluación del Centro Teletón de Valparaíso representa una gran noticia para la región y un compromiso concreto con la inclusión. Este análisis técnico nos permite ajustar los recursos necesarios para dar viabilidad financiera a una obra de más de 22 mil millones de pesos, respondiendo con urgencia al déficit de espacio que enfrentaba el actual recinto. Con esto, garantizamos que miles de familias cuenten con instalaciones modernas, seguras y con la mejor tecnología médica para su rehabilitación".

Con la obtención de esta Recomendación Satisfactoria, la iniciativa queda en condiciones de avanzar en sus trámites administrativos de financiamiento e inicio de obras coordinados entre el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

PURANOTICIA