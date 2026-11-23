Lo que comenzó con la suspensión de una licitación por más de $100 millones terminó por dejar a Nogales sin su tradicional fiesta de aniversario. Este lunes 23 de noviembre, el municipio confirmó que no realizará el evento masivo programado para los días 27, 28 y 29 de este mes, con el que se conmemorarían los 148 años de la comuna. La decisión se adoptó en medio de la controversia generada por la difusión de audios que apuntarían a posibles irregularidades en la contratación de una productora y de los artistas que formarían parte de la celebración.

La polémica se originó el jueves 19 de noviembre, durante una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, instancia en la que se reprodujeron grabaciones relacionadas con conversaciones previas al proceso de contratación. Mediante un comunicado oficial, la Municipalidad sostuvo que la licitación se desarrolló de manera pública y transparente, conforme a los procedimientos establecidos. Sin embargo, frente a los antecedentes expuestos, informó que los puso a disposición del Ministerio Público y que instruyó un sumario administrativo para esclarecer los hechos.

Luego de confirmarse la suspensión de la celebración y tras sostener una reunión con locatarios en la Plaza de Nogales, la alcaldesa Leslie Pacheco se refirió al origen de la denuncia y a las primeras medidas adoptadas por su administración:

"Nosotros el jueves tomamos conocimiento de una posible irregularidad, no de la licitación pública, sino que de unos audios que andan por ahí circulando".

La jefa comunal defendió la rapidez con que actuó su administración tras conocer la existencia de las grabaciones y cuestionó que otras autoridades, que habrían tenido acceso previo a estos antecedentes, no realizaran las denuncias correspondientes antes de exponerlos ante el concejo:

"A diferencia de las autoridades que tomaron conocimiento antes, no lo hicieron y llegaron, bueno, a la mesa del consejo con esta bomba que nos dejó a todos helados (...) yo responsable de esta comuna, tengo que hacer las denuncias correspondientes".

Más allá de las investigaciones en curso, Pacheco manifestó su preocupación por las consecuencias económicas que tendrá la cancelación para los comerciantes y emprendedores locales, considerando que varios de ellos ya habían invertido en mercadería y preparado sus negocios con miras al aniversario comunal y a la próxima temporada navideña:

"Mi preocupación hoy día son los emprendedores, porque ellos ya se habían preparado, comprado mercadería para este masivo evento donde desde ahí se preparaban para la feria navideña".

Frente a este escenario, la alcaldesa explicó que, junto con los comerciantes, se encuentran evaluando alternativas para reprogramar la celebración y generar nuevas oportunidades de venta que permitan amortiguar las pérdidas ocasionadas por la suspensión del evento de noviembre:

"Como no vamos a poder hacer este evento masivo hoy día o este mes, lo cambiaremos y programaremos a lo mejor para el verano, pero a ellos yo no los puedo dejar solos".

En ese contexto, detalló que su administración se comprometió a evaluar una eventual rebaja en los costos de participación en la Feria Navideña, además de organizar actividades que permitan atraer visitantes a distintos sectores de la comuna durante diciembre:

"Así que acabo de salir a una reunión con ellos comprometiéndome que vamos a evaluar la situación, de poder ayudarlos (...) en bajar los precios, para que la navideña no les salga tan cara y también nos comprometimos a traer eventos para que la gente pueda venir a la Plaza de Nogales y a la Plaza del Melón para (...) generar un tipo de mayor movimiento desde el 4 al 24".

Finalmente, la autoridad recalcó que el impacto de la cancelación va más allá de las expectativas comerciales, pues detrás de cada emprendimiento existen familias que dependen de estos ingresos para cubrir sus necesidades cotidianas. En esa línea, aseguró que mantendrán el acompañamiento a los afectados:

"Mi preocupación hoy día son los emprendedores, porque eventos podemos tener siempre, pero son ellos quienes viven de este emprendimiento sus familias".

De esta manera, la Municipalidad de Nogales trasladó el foco desde la suspendida celebración de aniversario hacia las investigaciones administrativas y penales en curso, mientras busca implementar medidas para apoyar al comercio local. Entre ellas se encuentran la evaluación de rebajas en los costos de participación en la Feria Navideña, la realización de actividades para atraer público entre el 4 y el 24 de diciembre y la posibilidad de reprogramar un evento de mayor envergadura durante el verano.

PURANOTICIA