Una intensa ola de calor afectará esta semana a la zona interior de la región de Valparaíso, donde las temperaturas podrían alcanzar los 34 °C en sectores de valles y precordillera. Frente a este escenario, y considerando el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla por calor intenso para las provincias de Los Andes y San Felipe de Aconcagua, además de las comunas de Petorca y Cabildo.

Para conocer las condiciones meteorológicas que propiciarán este evento y sus eventuales consecuencias, especialmente en materia de propagación de incendios forestales, la coordinadora jefe de Meteored Chile, Pamela Henríquez, analizó el escenario climático en conversación con Puranoticia.cl.

"Estamos con algunas configuraciones que favorecen el aumento de las temperaturas, por un lado la dorsal cálida, que viene desde el norte alongándose hacia el sur, y ella está en altura sobre los 5.000, 5.500 metros, pero al estar ahí cerca de la cordillera de los Andes, este aire comienza a descender, y ahí se va calentando, y se torna un poco más seco, y eso eleva el termómetro", explicó la especialista, quien advirtió que el fenómeno alcanzará su punto máximo durante este miércoles.

Si bien no se cumplirían estrictamente las condiciones de la denominada regla del "30-30-30" —temperaturas superiores a 30 °C, humedad inferior al 30% y vientos sobre los 30 km/h—, el riesgo de incendios forestales continúa latente. La preocupación aumenta especialmente después del mediodía, cuando se intensifican las condiciones de viento. A esto se suma el abundante crecimiento de pastizales producto de las lluvias registradas durante el invierno y las últimas semanas, cuya vegetación podría convertirse en combustible ante las altas temperaturas.

"Tuvimos un invierno y varias semanas con harta lluvia, por lo tanto la vegetación creció bastante considerable. Y lo que ocurre después con estas altas temperaturas es que las seca, entonces sirve como combustible", advirtió Henríquez, enfatizando la necesidad de evitar cualquier fuente de calor o generación de chispas al aire libre para prevenir posibles emergencias.

En paralelo, el director regional de Senapred Valparaíso, Christian Cardemil, reforzó el llamado a adoptar medidas de autocuidado frente a las altas temperaturas, considerando que el episodio de calor se extenderá hasta este viernes y podría generar efectos en la salud de la población.

"Hacemos un llamado al autocuidado, a la corresponsabilidad, y aprovechamos de recordar a la comunidad que el calor puede afectar nuestra salud y especialmente la de los niños, personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas", señaló la autoridad.

Finalmente, desde Senapred reiteraron la importancia de mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y utilizar protección solar. Asimismo, llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.

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