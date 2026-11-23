Ad portas de cumplirse una semana desde el inicio de las movilizaciones, los funcionarios de la Municipalidad de Quilpué reafirmaron que continuarán con el paro de actividades mientras no exista una solución a la incertidumbre laboral que enfrentan casi 200 trabajadores a contrata, muchos de los cuales llevan más de una década al servicio de la comunidad. De acuerdo con lo informado, alrededor de 800 funcionarios se han sumado a la movilización iniciada la semana pasada.

El conflicto en la Ciudad del Sol atraviesa así uno de sus momentos más complejos, ya que la administración de la alcaldesa Carolina Corti tendría una última oportunidad para presentar una nueva propuesta presupuestaria que consiga el respaldo del Concejo Municipal. La votación quedó fijada para el lunes 30 de noviembre y, si la iniciativa vuelve a ser rechazada, se agotaría la alternativa para financiar la continuidad de los casi 200 trabajadores a contrata, abriendo paso a sus eventuales desvinculaciones. Un escenario que ha profundizado la incertidumbre y preocupación entre los funcionarios.

En medio de esta incertidumbre, la vocera de las asociaciones de funcionarios, Rosita Tapia, sostuvo a Puranoticia.cl que, a estas alturas, las declaraciones y compromisos verbales no son suficientes y que las asociaciones necesitan una garantía formal para confiar en una salida al conflicto.

"En el mismo Concejo se informó que había un acuerdo para la próxima semana, que fue aquella semana que rechazaron. Pero ya no podemos creer en las palabras, lo que necesitamos ahora es un documento, algo que diga que sí. Y quizás no la mayoría va a votar a favor, pero al menos los concejales más el voto de la alcaldesa, para que nosotros podamos contar con una garantía. Es como pedir un cheque de garantía", sentenció la dirigente de los funcionarios de la comuna de Marga Marga.

Pese a que durante los últimos días surgieron versiones sobre un eventual término del paro tras un acuerdo con los dirigentes, la vocera de las asociaciones de funcionarios, Rosita Tapia, descartó que la movilización haya finalizado. Según explicó a Puranoticia.cl, las distintas unidades municipales permanecen cerradas a la atención de público, con excepción de servicios básicos y situaciones de extrema urgencia, como la distribución de agua potable en sectores rurales y la atención de emergencias sociales.

"Estamos con una movilización radical. Si bien no tenemos el copamiento del edificio consistorial, estamos nosotros solamente entregando los servicios básicos como la entrega del agua y el turno de emergencia social, en caso de alguna emergencia. Nada más", explicó Tapia, quien lleva más de tres décadas en el municipio.

El paro de funciones comenzó luego que el Concejo Municipal rechazara una modificación presupuestaria presentada por la administración de la alcaldesa Corti, iniciativa que contemplaba una reasignación de aproximadamente $333 millones para financiar las remuneraciones del personal a contrata. La propuesta no prosperó y derivó en la toma del edificio consistorial, medida que fue depuesta el viernes de la semana pasada.

Entre los argumentos planteados por los concejales para rechazar el ajuste presupuestario se encuentran observaciones relacionadas con pronunciamientos de la Contraloría. Frente a ello, los propios dirigentes de las asociaciones municipales recurrieron al organismo fiscalizador, tanto a nivel regional como nacional, para solicitar un pronunciamiento que permita destrabar la controversia y dar certezas sobre el pago de los sueldos de diciembre.

"Nosotros recurrimos a la Contraloría General, aparte de la Contraloría Regional, y estamos a la espera de que ellos puedan ratificar dos dictámenes que hablan de lo que los concejales se han referido, especialmente la concejala Laura González, de esto de la planta que está inflada, ese tema de que sobrepasaría el porcentaje que legalmente puede aprobarse. Sin embargo, estos dictámenes señalan que se debe siempre presupuestar sobre la planta completa, a pesar de que los cargos no estén ocupados. Si la Contraloría nos escucha y se ratifican esos dictámenes, esperamos que este sí sea el paso que necesitamos para que ellos puedan replantear su rechazo y puedan aprobar en el próximo Concejo que será el lunes 30", complementó Tapia.

Finalmente, la vocera instó a los funcionarios a mantenerse firmes y unidos durante la movilización, junto con reiterar su solidaridad con los trabajadores a contrata que enfrentan la posibilidad de perder sus empleos.

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