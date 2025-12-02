Nuevo bypass Puchuncaví será habilitado este mes: reducirá tiempos de viaje de 15 a 4 minutos

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, realizó una visita inspectiva al nuevo bypass Puchuncaví, infraestructura perteneciente a la Concesión Camino Nogales–Puchuncaví, desarrollada por la empresa Aleatica. La autoridad revisó en terreno el término de las obras y anunció que la habilitación de la nueva vía se concretará en diciembre, tras finalizar pruebas técnicas y procesos de certificación.

“Esta es una obra significativa, de 50 millones de dólares invertidos en estos 7 kilómetros que dejan esta ruta con un alto estándar, una doble calzada, con free flow, y que será puesta en servicio durante este mes”, detalló la ministra López.

También explicó que actualmente “estamos en los detalles finales para que esté habilitada para operar en las próximas semanas y, por lo tanto, disponible para los habitantes de esta zona de Pichuncaví y para los veraneantes”.

La secretaria de Estado subrayó que con el bypass los tiempos de desplazamiento por la ruta, que hoy se estiman en 15 minutos, “se reducen a cerca de cuatro. Es una gran obra que nos permite decir que Chile sigue avanzando”.

La vía expresa de 7 kilómetros, que conectará directamente la ruta F-20 poniente con el sur de Maitencillo (evitando el paso por el centro urbano de Puchuncaví), mejora la seguridad vial, evitando el tránsito pesado por zonas residenciales y aportando mayor fluidez a los desplazamientos entre Puchuncaví, Quintero, Maitencillo y el litoral norte.

Por su parte, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Mrorales, destacó que "no nos podemos olvidar que esta carretera justamente pasa por una comuna que tiene un gran desarrollo, que también tiene un centro urbano”, agregando que “tendremos las reuniones necesarias para ver estos detalles, para que las comunidades que están cerca de este gran troncal, de esta gran conectividad, tengan la tranquilidad que su opinión está siendo escuchada”.

La obra, que forma parte del Sector 2 del proyecto concesionado y suma un total de 32 kilómetros en desarrollo, incorpora estándares modernos de diseño, doble calzada por sentido, iluminación, señalización actualizada y tres enlaces estratégicos: Campiche, Las Lomas Sur y Las Lomas Norte.

Una vez en operación, el bypass Puchuncaví funcionará mediante sistema de telepeaje free flow, lo que permitirá circular sin detenciones. Para utilizar el tramo será necesario contar con un dispositivo TAG interoperable, que ya está siendo entregado por la concesionaria en modalidad de comodato en su oficina comercial y en los puntos móviles establecidos en Nogales y Puchuncaví. Actualmente existen 20.000 dispositivos disponibles para retiro, por lo que se recomendó a los usuarios informarse con anticipación sobre los nuevos flujos y la operación del sistema.

Tras la visita inspectiva, el Ministerio de Obras Públicas confirmó que la habilitación de la nueva infraestructura será comunicada oficialmente una vez completadas las revisiones correspondientes.

