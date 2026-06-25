Nuevo aviso de marejadas: fuertes olas golpearán las costas de la región de Valparaíso desde este viernes 26

La región de Valparaíso y gran parte del territorio nacional se preparan para enfrentar un nuevo evento de marejadas en sus costas. El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso que abarca desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández.

La alerta se suma de manera consecutiva al episodio registrado durante el fin de semana pasado, entre el 20 y el 23 de junio, que afectó a la misma zona costera del país.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad marítima, las marejadas provenientes del suroeste comenzarán a manifestarse en la Región de Valparaíso, específicamente en el tramo comprendido entre Constitución y Coquimbo, durante la tarde de este viernes 26 de junio, extendiéndose hasta el martes 30 de junio.

Al respecto, la Marinero 1° Aracelly Martínez explicó que:

"Debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del viernes 26 de junio en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

La funcionaria de la Armada agregó que el fenómeno alcanzará su mayor intensidad durante los períodos de pleamar o alta marea, precisando que:

"Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 08:00 y 11:00 hrs como marea primaria y entre las 20:00 y 23:00 hrs como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al aviso número 17 que afecta a las costas continentales durante el presente año".

Por su parte, detalló desde el Centro Zonal que este evento está asociado al avance del sistema frontal y realizó un llamado a la prevención de la comunidad:

"La autoridad marítima insta a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitar el tránsito por sectores rocosos y no ingresar al mar durante el evento de marejadas".

Finalmente, las autoridades marítimas reiteraron la importancia de respetar las medidas de seguridad vigentes y recordaron la prohibición de realizar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización, con el objetivo de prevenir accidentes en el borde costero.

PURANOTICIA