Nuevo aviso de marejadas anormales en Isla de Pascua: advierten sobrepasos y potenciales daños a infraestructura local

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso confirmó un nuevo aviso de marejadas anormales, que se presentará en el sector de Isla de Pascua, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste y fuerte rompiente en borde costero.

Se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar del día martes 28 hasta el día miércoles 29 de octubre, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de Corbeta Felipe Rifo, explicó que "una proyección de oleaje de mar de fondo previsto en las cercanías de Isla de Pascua, generará marejadas, fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera principalmente en bahías abiertas al suroeste, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar especialmente entre las 00:00 y 01:00 horas como marea primaria y entre las 12:00 y 13:00 hrs como pleamar secundaria. Esperamos que la condición más intensa se presente el día martes 28 octubre. Estas Marejadas corresponden al tercer aviso categorizado como marejadas anormales para Isla de Pascua en lo que va del año”.

La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin debida autorización.

