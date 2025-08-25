Click acá para ir directamente al contenido
Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra realizando una serie de diligencias para establecer las causas del hecho y dar con el paradero de los autores.

Nuevo asesinato conmociona a San Antonio: hombre de 44 años pierde la vida tras recibir dos impactos de bala en el cráneo
Lunes 25 de agosto de 2025 12:17
Un hombre de nacionalidad chilena, de 44 años, fue asesinado este domingo en San Antonio por medio de dos impactos de bala directamente en su cráneo.

Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra realizando una serie de diligencias para establecer las causas del hecho y dar con el paradero de los autores.

El comisario Luis Quiroz, Jefe de la BH, explicó que "la víctima fue identificada como un hombre chileno (44), quien recibió dos impactos balísticos en el cráneo".

Asimismo, precisó que se siguen realizando diligencias para establecer las circunstancias en la que ocurrieron los hechos y así mantener informado al Ministerio Público.

