Nuevo accidente fatal en la Ruta de la Fruta: colisión entre un vehículo y un bus deja una persona fallecida

El siniestro se provocó luego de que un vehículo menor colisionara con un bus, el que finalmente terminó impactando contra un poste, dejando como saldo una víctima fatal y ocho personas lesionadas.
La mañana de este domingo, un nuevo accidente de tránsito con resultado fatal se registró en la Ruta de la Fruta, a la altura de San Pedro, en la Región de Valparaíso.
El siniestro se provocó luego de que un vehículo menor colisionara con un bus, el que finalmente que terminó impactando contra un poste.
De acuerdo a información preliminar, producto de la colisión, una persona habría resultado fallecida, y otras ocho se encontrarían heridas.
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PURANOTICIA