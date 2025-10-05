Nuevo accidente en el Troncal Sur: reportan triple colisión vehicular en Villa Alemana

Un nuevo accidente de tránsito se registró durante horas de la tarde de este domingo 5 de octubre en la autopista Troncal Sur, en la comuna de Villa Alemana.

Se trató específicamente de una triple colisión vehicular, la cual generó una importante congestión de tránsito en la carretera, en dirección a Viña del Mar.

Hasta el lugar de los hechos concurrieron voluntarios de Bomberos, además de personal de Carabineros y del SAMU, para socorrer a las víctimas del siniestro vial.

El hecho no dejó personas con lesiones de consideración, aunque sí se requirieron algunos servicios de funcionarios del SAMU para atender algunas dolencias.

Cabe recordar que este hecho se suma al registrado durante la madrugada, donde cuatro personas perdieron la vida luego de ser embestidas por una camioneta que estaba siendo conducida por un hombre bajo la influencia del alcohol.

