Nueve detenidos y tres vehículos incautados deja nueva «Ronda Impacto» en Villa Alemana

Nueve personas fueron detenidas en el marco de una nueva «Ronda Impacto» llevada a cabo por efectivos de la 6ª Comisaría de Carabineros de Villa Alemana y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en distintos sectores de la comuna.

El operativo también permitió detectar diversas infracciones y realizar controles vehiculares y de identidad en un amplio despliegue policial realizado este jueves 14 de mayo.

El trabajo conjunto entre ambas instituciones tuvo como objetivo reforzar la presencia preventiva en barrios y puntos estratégicos de la comuna, fortaleciendo el trabajo coordinado en materia de seguridad.

Según el balance entregado por Carabineros, cinco personas fueron detenidas por mantener órdenes vigentes, dos por infracción al artículo 445 del Código Penal, una por conducir sin la licencia correspondiente y otra por porte de arma blanca.

En el marco del procedimiento, también se logró la incautación de tres vehículos, mientras que no se registraron denuncias durante el desarrollo de los servicios preventivos.

En cuanto a las fiscalizaciones, se cursaron 17 infracciones al tránsito y se efectuaron 95 controles de identidad, 67 controles vehiculares y 13 fiscalizaciones a locales de alcoholes.

Tanto Carabineros como la Municipalidad de Villa Alemana destacaron la importancia de la realización constante de este tipo de operativos conjuntos para aumentar la prevención, combatir incivilidades y entregar mayor sensación de seguridad a los vecinos de comuna.

El mayor de la 6° Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, comisario Heriberto Albanés, indicó que para esta «Ronda Impacto», “focalizamos nuestros recursos y solicitamos la cooperación de distintos estamentos institucionales: está la Patrulla Centauro, tenemos servicios motorizados y medios locales y también solicitamos la cooperación de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana para que nos coopere en esta intervención en toda la comuna”.