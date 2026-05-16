Gobierno Regional de Valparaíso redefine prioridades y pone fin al financiamiento para fiestas, ferias y expos en las 38 comunas

Una drástica definición adoptó el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, que impactaría directamente a decenas de actividades tradicionales en las 38 comunas. Se trata del fin del financiamiento para fiestas, celebraciones, ferias y exposiciones, decisión que fue discutida en el Consejo Regional (Core) y que marca un giro en la asignación de recursos públicos en la administración encabezada por Rodrigo Mundaca.

La medida fue dada a conocer por el propio gobernador durante su participación en el programa «La Entrevista» de Puranoticia.cl, donde explicó que la resolución responde a una priorización presupuestaria definida junto al cuerpo colegiado regional.

“Hay una definición del Gobierno Regional, de este cuerpo colegiado que es el Consejo Regional, de que no vamos a financiar más fiestas. No habrá financiamiento para ninguna fiesta”, afirmó de manera tajante la autoridad.

La decisión supone un cambio importante para múltiples municipios y organizaciones de la región que, durante los últimos años, habían recurrido a fondos del Gore para sacar adelante actividades masivas de carácter productivo, patrimonial o turístico, muchas de ellas ya instaladas como parte del calendario anual de sus comunas.

Entre ellas figuran certámenes como la Expo Quillota, una de las ferias más emblemáticas de la provincia; la Fiesta de San Pedro en distintas caletas de la región; ferias costumbristas en comunas del valle de Aconcagua; expos de fomento agrícola y productivo en localidades rurales; y encuentros comunales asociados a gastronomía, artesanía y turismo que suelen organizarse en temporadas estivales, entre otras.

PRIORIDADES

Consultado por las razones de esta determinación, el gobernador explicó que la decisión responde a un reordenamiento de prioridades en el gasto público regional.

“Hemos tomado la decisión de establecer prioridades y hoy día la prioridad fundamental en nuestra región es salud, vivienda y seguridad”, sostuvo.

La frase resume el criterio que, según el gobernador Mundaca, orientará las futuras inversiones del Gobierno Regional, concentrando recursos en áreas consideradas críticas ante el escenario económico actual de la región, especialmente en materias de infraestructura sanitaria, déficit habitacional y seguridad pública.

Pese al anuncio, Mundaca rechazó que el Gobierno Regional haya financiado indiscriminadamente celebraciones o eventos recreativos sin un propósito productivo.

Al respecto, la máxima autoridad regional afirmó que "nunca hemos tenido ‘pan y circo’, ya que no financiamos cualquier feria. Las ferias que financiábamos siempre dijimos que tenían que estar asociadas a fomento productivo”.

Con ello, el gobernador intentó diferenciar entre actividades festivas tradicionales y aquellas que, bajo la mirada del Gore, tenían un componente de promoción económica, apoyo a emprendedores o fortalecimiento de sectores productivos.

EXPO QUILLOTA

Uno de los episodios que pudo haber marcado el debate sobre este tipo de financiamiento fue la controversia registrada en torno a la Expo Quillota 2025, que el año pasado enfrentó dificultades para acceder a recursos del Gobierno Regional.

Sobre ese caso, Mundaca recordó que existieron diferencias de criterio, aunque descartó que aquello haya afectado su vínculo con el alcalde de Quillota, Luis Mella.

“En algún minuto tuvimos algunas dificultades desde el punto de vista de lo que queríamos hacer, de la apreciación. Mi relación con el alcalde Mella es una relación que se mantiene intacta”, afirmó la autoridad del Gore de Valparaíso.

¿QUIEBRE CON MELLA?

La declaración busca cerrar cualquier lectura política respecto a un eventual distanciamiento entre ambas autoridades, especialmente considerando que la negativa a financiar la Expo Quillota generó amplio debate en dicha provincia.

De hecho, lejos de hablar de quiebres, el gobernador enfatizó que durante las últimas semanas ha sostenido múltiples reuniones con el jefe comunal quillotano: “Durante este mes de mayo he estado cuatro veces con el alcalde Mella. Estuvimos en San Pedro viendo el funcionamiento del Cesfam, que hasta las 5 de la tarde es Cesfam y desde las 5 de la tarde funciona como SAPU; estuvimos visitando también el terreno de 240 metros cuadrados donde se va a construir un SAPU de 240 metros cuadrados, a través de un FRIL con recursos del Gobierno Regional”, detalló Mundaca.

La autoridad regional añadió que el alcalde Mella también le presentó otras iniciativas de desarrollo para la comuna. “Me presentó un proyecto en la plaza Manuel Rodríguez, en San Pedro; y en San Pedro también hay una estación eléctrica que va a ser una subestación del metrotén”, comentó Mundaca, descartando el distanciamiento.

A ello sumó un proyecto de mayor envergadura de la comuna, indicando que "también conozco muy bien, ya que me lo ha presentado varias veces, este Hospital del Bienestar (Centro del Bienestar para Personas Mayores) que quiere construir a propósito de la longevidad de nuestra población en Chile y en nuestra región".

De esta manera, la determinación del Gobierno Regional abre un nuevo escenario para municipios y organizaciones que tradicionalmente postulaban a recursos públicos para actividades masivas. Más allá del impacto económico que esto pueda tener en ferias y exposiciones, la decisión refleja un cambio de paradigma en el uso del presupuesto. Así, comunas que esperaban apoyo para ferias productivas, fiestas costumbristas, muestras agrícolas o celebraciones patrimoniales, ahora deberán buscar nuevas fuentes de financiamiento, ya sea vía fondos sectoriales, recursos municipales o aportes privados.

PURANOTICIA