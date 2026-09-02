Nueve detenidos por millonario robo a bóveda del Banco Itaú en Valparaíso: cae informático que trabajaba en la sucursal

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso detuvieron a nueve personas por su presunta participación en el millonario robo que afectó a la bóveda del banco Itaú en julio de 2025, hecho en el que fueron sustraídos más de 6.150 millones de pesos, el ilícito de mayor cuantía registrado en la región.

El procedimiento fue resultado de una investigación desarrollada a partir del robo perpetrado en una sucursal ubicada en el sector de calle Prat, en pleno centro del Barrio Puerto, en donde, de acuerdo con los antecedentes recabados, los autores habrían vulnerado las medidas de seguridad del recinto para posteriormente sustraer el dinero.

Las diligencias investigativas desarrolladas por la policía civil, permitieron avanzar en la identificación de los presuntos integrantes de la organización y establecer antecedentes relacionados con los delitos de fraude informático, delitos económicos y asociación delictiva.

En este contexto, oficiales de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Valparaíso, detectaron un incremento patrimonial en algunos de los imputados posterior al robo, por lo cual, cinco de los nueve detenidos están siendo investigados por su posible vinculación con el blanqueo de capitales.

Con estos antecedentes, se concretó un amplio operativo policial que contempló la irrupción simultánea en 11 inmuebles, nueve de ellos ubicados en la región Metropolitana y dos en la región de Los Lagos.

Entre los detenidos se encuentra un sujeto que se desempeñaba como informático del Banco Itaú al momento de ocurridos los hechos, antecedente que constituye una de las líneas relevantes de la investigación, puesto que, se indaga su eventual participación en la vulneración o desactivación de las medidas de seguridad de la sucursal durante la ejecución del robo, circunstancia que habría facilitado el actuar del resto de los involucrados y que actualmente forma parte de los antecedentes que deberán ser establecidos en el marco de la investigación.

En el contexto del mismo despliegue policial, además, fue detenido en flagrancia un décimo sujeto por el delito de receptación, luego de ser sorprendido en posesión de un vehículo que mantenía encargo vigente por robo.

Como resultado de los allanamientos, los oficiales policiales incautaron nueve vehículos, un camión tolva, armas de fuego, teléfonos celulares, 47 gramos de cannabis, dos inmuebles y equipos DVR de propiedad del Banco afectado, los que serán sometidos a peritajes especializados, con la finalidad de determinar si contienen registros de imágenes del interior de la sucursal correspondientes al momento en que se ejecutó el robo, antecedentes que podrían aportar nuevos elementos de interés para la investigación.

Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer la participación individual de cada uno de ellos y determinar el destino de los recursos sustraídos.

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