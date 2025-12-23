Nueve detenidos deja «Ronda Impacto» de Carabineros en Limache: seis eran prófugos

Con nueve personas detenidas terminó un nuevo procedimiento de «Ronda Impacto» ejecutado por Carabineros en la comuna de Limache.

El operativo policial se llevó a cabo durante horas de la tarde - noche de este lunes 22 de diciembre, con resultados calificados como "exitosos".

El detalle de los nueve detenidos da cuenta que seis de ellos se mantenían en condición de prófugos, pues registraban órdenes vigentes de captura.

Además, se llevaron a cabo un total de 114 fiscalización, arrojando 17 infracciones por comercio informal, tránsito y consumo de alcohol en la vía pública.

PURANOTICIA