Nueve detenidos deja nuevo operativo «Ronda Impacto» en el centro y borde costero de Viña del Mar

Un total de nueve personas fueron detenidas en el marco de la denominada «Ronda Impacto» realizada por personal de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, durante la tarde del martes 16 de febrero de 2026.

El despliegue se concentró en los sectores de calle Valparaíso, calle Arlegui y el borde costero de la comuna.

Según el balance policial, los detenidos corresponden a un individuo por oponerse a la acción policial, dos por robo por sorpresa, tres por infracción a la Ley 20.000 de drogas, uno por agresión y dos personas que mantenían órdenes de detención vigentes.

En cuanto a los controles y fiscalizaciones, se realizaron 296 controles de identidad y ocho fiscalizaciones a locales de expendio de alcohol.

Asimismo, se cursaron ocho infracciones al tránsito y siete por infracción a la Ley de Alcoholes.

Durante el procedimiento también se efectuaron decomisos, entre ellos el retiro de dos vehículos de circulación —los que fueron enviados a corrales municipales— y la incautación de 207 cajetillas de cigarrillos.

En coordinación con personal municipal, se retiraron además 3.110 especies asociadas al comercio ambulante ilegal, incluyendo alcohol, elementos para la preparación de mojitos, mesas y toldos, los que fueron removidos desde el sector céntrico y costero de la ciudad.

