Nueve consejeros regionales de Valparaíso renunciaron a su cargo para competir por un escaño en el Congreso

La sesión plenaria de este jueves en el Consejo Regional (CORE) de Valparaíso estuvo marcada por la renuncia de 9 consejeros (as) regionales, con el fin de emprender nuevos desafíos en elecciones de otros cargos de elección popular.

Esta fue presidida de manera subrogante por el core Manuel Millones, en la ausencia del gobernador Rodrigo Mundaca, quien se encuentra en el período de segunda vuelta de la elección de Gobernadores Regionales.

​Se trata de los consejeros Roy Crichton (provincia de San Antonio), Manuel Murillo (provincia de Valparaíso Sur), Nataly Campusano (provincia de Valparaíso Sur), Iván Soto (provincia de Valparaíso Sur), Percy Marín (provincia de Marga Marga), Sebastián Farfán (provincia de Marga Marga), Cristian Mella (provincia de Quillota), John Byrne (provincia de Valparaíso Norte) y Manuel Millones (provincia de Valparaíso Norte).

​Al término de la emotiva ceremonia, el presidente (S) del cuerpo colegiado, Manuel Millones, indicó que “han renunciado 9 consejeros regionales, entre los que me incluyo, y todos van a optar a un cargo en el Parlamento. Ha sido un momento de muchas emociones porque son muchos años, en mi caso 27 años (en el CORE), período en que se han hecho muchas obras, invertimos más de 1.300 millones de dólares en proyectos para la región durante el período en que fui consejero, prácticamente no existen comunas donde no haya obras financiadas (con recursos aprobados) por el CORE, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la región”.

​A ello agregó que “es importante que esta institución sea valorada, respetada, que es el desafío de los colegas que llegan, cuidarla y fortalecerla. Queda una larga tarea aún para profundizar el proceso de descentralización, que está detenido, está frenado. Si tuviéramos regiones más robustas, más potentes, no tengo dudas que sería un Chile distinto”.

​Finalmente, Millones indicó que por lo pronto “voy a formar un Foro de Políticas Públicas, desde donde voy a seguir aportando y colaborando con ideas al debate, además de continuar presidiendo el Foro Regional del Cáncer, que es una de las cruzadas más importantes que me he planteado en la vida”.

PURANOTICIA