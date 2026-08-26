Nuevas barreras y señaléticas: reforzarán seguridad en sector de Portales y Placeres Bajo

Con una inversión de $70 millones de recursos propios, la Municipalidad de Valparaíso ejecutará una serie de obras destinadas a mejorar las condiciones de seguridad vial en el entorno del colegio Numancia, ubicado en la calle del mismo nombre, en la intersección con avenida España, luego de que el Concejo aprobara la propuesta de adjudicación de la iniciativa.

La intervención contempla la instalación de barandas peatonales, bolardos de hormigón prefabricado, nuevas señaléticas y demarcaciones viales, con el objetivo de ordenar los desplazamientos, proteger a peatones y reforzar la seguridad de la comunidad educativa y de quienes transitan diariamente por el sector de Portales y Placeres Bajo.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de 60 días, contados desde el acta de entrega del terreno, y responden a una solicitud planteada tanto por la comunidad escolar como por vecinos del sector de Portales y Placeres Bajo. Asimismo, la iniciativa da respuesta a un compromiso adquirido por la alcaldesa Camila Nieto con la comunidad.

Precisamente la autoridad comunal señaló que "generar espacios viales seguros para las distintas comunidades educativas es un compromiso que yo he tomado como alcaldesa, es por esto que en este y otros lugares de Valparaíso nos encontramos enfocados en trabajos de prevención que nos permitan que ninguna familia vuelva a lamentar una pérdida por maniobras imprudentes de conductores. Nuestro deber de generar trayectos seguros para nuestros estudiantes sigue firme y seguiremos avanzando en ello”.

Por su parte, el concejal Lukas Cáceres indicó que"cuidar a los niños y niñas que van saliendo del colegio, resguardarlos hacia el transporte público para que puedan llegar tranquilos a sus hogares, pero al mismo tiempo evitar que los vehículos que lo hacen de manera ilegal se estacionen en la vereda por donde estos transitan a través de bolardos. Este es un esfuerzo municipal enfocado en dar garantías de seguridad para las niñeces”.

De esta manera, el Municipio de Valparaíso avanza en la implementación de medidas preventivas y de seguridad vial en sectores donde existe una alta circulación peatonal, especialmente en las inmediaciones de establecimientos educacionales, con el propósito de generar trayectos más seguros para estudiantes, comunidades educativas, vecinos de la comuna porteña.

PURANOTICIA