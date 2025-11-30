Nueva víctima del Troncal Sur: ciudadano argentino fallece tras perder el control de su motocicleta

Un trágico accidente se registró durante la mañana de este domingo en la Ruta Troncal Sur, vía que conecta Viña del Mar con Quilpué. Un motociclista argentino de 61 años perdió la vida luego de perder el control de su vehículo y caer violentamente sobre el pavimento.

De acuerdo con información entregada por el coronel Jorge Guaita, prefecto de la Prefectura Marga Marga, el hecho ocurrió alrededor de las 06:20 horas a la altura del kilómetro 98 de la Ruta 60-CH, cuando el conductor —que se desplazaba solo en dirección a Viña del Mar— repentinamente perdió el control de la motocicleta. El impacto generó lesiones de extrema gravedad que causaron su fallecimiento en el lugar, pese a los primeros intentos de auxilio.

En medio del operativo policial y los peritajes de la SIAT de Carabineros, un video difundido en redes sociales muestra a varios conductores retornando por la salida del Troncal hacia Quilpué, aparentemente intentando evitar la congestión provocada por el cierre parcial de la vía. La maniobra, que se volvió viral, generó preocupación entre usuarios por el riesgo que implica este tipo de retornos improvisados.

A esta hora, personal especializado continúa trabajando en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica del accidente. Debido a estos procedimientos, una de las pistas permanece parcialmente cortada, lo que ha generado un alto flujo vehicular en la zona. Carabineros reiteró el llamado a conducir con precaución, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las condiciones de luz pueden complicar la visibilidad.

