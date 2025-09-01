Nueva versión de la Calle de la Niñez congregó a cientos de familias en Valparaíso

Niños y niñas de Valparaíso se acercaron este domingo junto a sus familias a la Plaza Victoria y sus inmediaciones para poder ser parte de la Calle de la Niñez, que en esta nueva versión contó con entretenidas actividades deportivas como fútbol, básquetbol, patinaje, rugby; y también números artísticos como obras de teatro, cuentacuentos y espectáculos circenses.

La jornada se vio acompañada de distintas medidas higiénicas y de seguridad, como la presencia de baños, paramédicos, ambulancia y el correspondiente cierre de calles, que lograron que la misma se pudiera llevar a cabo con total normalidad. Asimismo, Bomberos y Carabineros también formaron parte de la celebración con shows vinculados a los carros bomba y acrobacias de perros policiales.

La alcaldesa Camila Nieto mostró su conformidad con el correcto desarrollo de las distintas actividades comentando que “vuelven los colores a Valparaíso de la mano de los niños y niñas de la comuna. Nuestra administración tiene un foco importante en las infancias de Laguna Verde, Placilla y los cerros, por eso quisimos regalarles un espacio seguro, divertido y lleno actividades para que puedan gozar y entretenerse. La Calle de la Niñez fue un espacio organizado, seguro y limpio, tal como estamos intentando hacer con el resto de la comuna”.

Asimismo, en cuanto a la gran convocatoria de la misma, la jefa comunal puntualizó en que “evaluamos con mucha satisfacción la asistencia y la realización de una actividad hecha para los niños y niñas de nuestro querido Valparaíso”.

PLACILLA TAMBIÉN FESTEJÓ

La comunidad placillana no se quedó fuera de los festejos, puesto que en el estadio municipal de la localidad también se vivió una jornada de encuentro donde los más pequeños del hogar se reunieron en torno a juegos, deportes, gastronomía y cultura asiática.

