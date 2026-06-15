Nueva Subcomisaría de Carabineros en Llay Llay registra 70% de avance y podría entrar en funcionamiento antes de fin de año

Antes de que finalice este año podría entrar en funcionamiento la nueva Subcomisaría de Carabineros de Llay Llay, proyecto que busca fortalecer la seguridad en la comuna y mejorar la capacidad operativa de la institución en el valle de Aconcagua.

La obra, que considera una inversión superior a los $7.500 millones, permitirá dotar a la policía uniformada de infraestructura moderna para el desarrollo de sus labores, además de generar las condiciones necesarias para albergar más funcionarios.

Las futuras dependencias fueron visitadas por autoridades comunales, representantes de Carabineros y del Ministerio de Obras Públicas, quienes destacaron el avance de los trabajos y la relevancia que tendrá el recinto para la seguridad de la zona.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es mejorar la capacidad de respuesta policial frente a los requerimientos de la comunidad, beneficiando no sólo a los habitantes de Llay Llay, sino también a comunas cercanas como Catemu y Panquehue.

Cabe hacer presente que las obras comenzaron durante el año 2025 y actualmente presentan un avance cercano al 70%, manteniendo la expectativa de que el nuevo cuartel pueda ser entregado y habilitado antes de concluir el presente año.

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