Nueva salida remece al Ministerio de Vivienda: Poduje remueve a encargada nacional de la reconstrucción en Viña del Mar y Quilpué

La reconstrucción de las zonas afectadas por el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué vuelve a sufrir un cambio en su conducción; esto, luego que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, removiera a Claudia Urrutia de su cargo como encargada nacional de la reconstrucción y traspasar esa responsabilidad al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, en una nueva modificación dentro del equipo ministerial desde el inicio del actual Gobierno.

La salida de Urrutia se produce apenas semanas después de que la funcionaria apareciera encabezando actividades en terreno junto a vecinos de El Olivar. Según reporta La Tercera, el pasado 27 de junio, incluso, fue protagonista de una publicación difundida por el propio Minvu, donde informaba sobre las reuniones sostenidas con familias damnificadas y el estado de avance del proceso de reconstrucción.

La profesional, quien acumula más de una década de trayectoria en la cartera de Vivienda y Urbanismo, no abandonará la Secretaría de Estado. A partir de ahora continuará desempeñando funciones en la División de Políticas Habitacionales, mientras el Serviu asumirá el liderazgo del proceso de reconstrucción en Valparaíso.

Desde el ministerio sostienen que la determinación respondió a que el Serviu cuenta con mayores capacidades técnicas para conducir esta etapa. Sin embargo, también han surgido versiones que apuntan a diferencias entre Poduje y Urrutia durante el desarrollo del trabajo, hipótesis que la cartera y la propia funcionaria descartan.

Al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo explican, además, que Claudia Urrutia había asumido el cargo de manera interina tras el cambio de administración ocurrido el 11 de marzo y que desde un comienzo estaba previsto que esa responsabilidad fuera asumida posteriormente por otra instancia.

Respecto de su salida del cargo, Urrutia manifestó en declaraciones a La Tercera que "se ha realizado un gran trabajo en Valparaíso con las familias damnificadas, que lamentablemente se ve ensuciado por la constructora San Sebastián y la EP Social Arquitectura. Esta es la noticia que realmente importa darle respuesta a las familias".

Pese a que la reconstrucción en Viña del Mar y Quilpué se ha transformado en una de las principales prioridades del Minvu durante la actual administración, el propio ministro Iván Poduje ha debido moderar las expectativas que planteó al asumir la cartera. Si inicialmente aseguró que la reconstrucción estaría finalizada en un plazo de 15 meses e incluso señaló que pondría su cargo a disposición si no cumplía ese objetivo, posteriormente reconoció que ese compromiso solo podrá concretarse parcialmente.

A esto se suma otro compromiso incumplido: durante su primera visita como Ministro de Estado al sector El Olivar, Poduje se comprometió a terminar con las inhabilidades en dos semanas. Habiendo pasado más de cuatro meses de aquella declaración, no tan sólo no ha cumplido con lo expresado, sino que aseguró que nunca dijo lo que había dicho: "Nunca hablamos de 15 días para las inhabilidades", dijo a fines de junio.

Además, la salida de Claudia Urrutia se suma a otros movimientos registrados al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde la llegada de Iván Poduje el 11 de marzo pasado. Entre ellos figura la renuncia, el 10 de abril, de la entonces jefa de la División de Finanzas, Verónica Saud, además de la desvinculación de asesores ligados a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ocurrida a fines del mismo mes.

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