Nueva Ruta F20 reduce de 15 a 3 minutos el trayecto entre la ruta 5 Norte y las comunas de Puchuncaví y Zapallar

Una importante mejora en la conectividad de la zona costera de la región de Valparaíso quedó habilitada este viernes 11 de septiembre con la puesta en servicio de la nueva Ruta F20 Nogales-Puchuncaví y el bypass de esta última comuna.

La obra permitirá reducir de 15 a aproximadamente 3 minutos el tiempo de desplazamiento entre la Ruta 5 Norte y los principales balnearios del sector, entre ellos Maitencillo, La Laguna, Cachagua y Zapallar.

El proyecto forma parte de la nueva concesión de la ruta, que considera una inversión superior a los US$200 millones y que incorpora 32 kilómetros de doble calzada en total: 25 kilómetros correspondientes a la Ruta F20 y otros 7 kilómetros del bypass Puchuncaví, habilitado en diciembre del año pasado.

La inauguración fue encabezada por el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, quien destacó el impacto que tendrá la infraestructura para quienes viven en las comunas de Nogales y Puchuncaví, pero también para quienes se desplazan hacia el litoral.

“Esta obra que se inaugura oficialmente pocos días antes del fin de semana largo de Fiestas Patrias, fecha en la que tendremos mucho flujo vehicular circulando, es una mejora muy importante en conectividad de los habitantes del sector interior de Nogales y Puchuncaví con un sector costero, portuario y turístico, que es muy importante para la región y el país. Por lo tanto, no sólo significa una mejora en tiempos de viaje y seguridad, sino que también tiene un foco claro en mejorar las condiciones de vida de las personas”, destacó la autoridad de Gobierno.

La intervención incorporó doble calzada, barreras de contención y siete cruces desnivelados, además de un sistema de monitoreo permanente mediante cámaras de alta definición conectadas a un Centro de Monitoreo que funcionará las 24 horas.

La ruta también cuenta con 18 postes SOS, zonas de frenado de emergencia, un mirador turístico, 1,6 kilómetros de ciclovía, más de 2.200 metros cuadrados de pantallas acústicas y 12 hectáreas de áreas verdes.

A ello se suma un sistema de cobro electrónico Free Flow, que permitirá realizar el pago sin detenerse en los pórticos instalados en los kilómetros 6,5 de la Ruta F20 y 28,3 del bypass Puchuncaví. De todas formas, se mantendrán las alternativas de pago manual.

El biministro De Grange resaltó que la nueva concesión “contempla infraestructura de altísimo estándar y con innovaciones tecnológicas de clase mundial, que hacen que la infraestructura sea más resistente y más resiliente a las emergencias climáticas como las que hemos vivido en los últimos meses”.

Junto con destacar el sistema de concesiones, el titular del MOP planteó que "el sistema de concesiones que hemos empujado como Estado, durante casi 40 años, nos permite habilitar esta infraestructura. Aún queda mucho que seguir avanzando en regiones y desde el ministerio de Obras Públicas vamos a seguir impulsando esta infraestructura que mejora la vida de las personas”.

Desde la empresa concesionaria Aleatica también valoraron la puesta en servicio completa de la ruta, especialmente considerando el aumento de desplazamientos que se espera durante las próximas Fiestas Patrias.

Ignacio Batlle, gerente general de Aleatica en Chile, señaló que “con este hito ponemos a disposición de los usuarios una infraestructura de alto estándar, que mejora de manera concreta la conectividad y la seguridad vial de la región de Valparaíso. Iniciamos una nueva etapa con el foco puesto en una operación segura, eficiente y confiable, incorporando también herramientas como el telepeaje Free Flow para hacer más fluida la experiencia de viaje".

Los conductores que utilicen la nueva ruta podrán solicitar dispositivos TAG interoperables en la Oficina Comercial Nogales-Puchuncaví, ubicada en el kilómetro 6,5 de la Ruta F20. También podrán utilizarse dispositivos interoperables correspondientes a otras concesiones.

PURANOTICIA