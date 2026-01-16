Nueva presidenta regional de la DC en Valparaíso apuesta por reorganizar la militancia y recuperar el Distrito 7

La profesora viñamarina Evelyn Navarro Araya se convirtió en la flamante nueva presidenta regional de la Democracia Cristiana (DC) en Valparaíso, por lo que ya se encuentra trabajando con el objetivo de hacer resurgir a este partido que, en su minuto, llegó a ser el más grande del país, incluso con dos Presidentes de la República.

Conforme pasaron los años, la colectividad de centroizquierda ha ido perdiendo fuerza y representación en el mundo político de nuestro país, situación que también se ha evidenciado con fuerza en la región de Valparaíso, sobre todo en las comunas costeras, vale decir, lo que a nivel parlamentario se conoce como el Distrito 7.

Es por este motivo que el trabajo de la nueva timonel regional de la DC apunta justamente a recuperar esta zona de Valparaíso. En conversación con Puranoticia.cl, Evelyn Navarro adelantó parte del trabajo que ya está ejecutando junto a la mesa directiva, además de definir el camino que adoptarán en el Gobierno de Kast.

"Hay harto que hacer. Claramente hay que reorganizar a nuestra militancia para que podamos empezar a actuar de una manera más estructurada y, de una vez, por todas podamos empezar a sacar mejores resultados, sobre todo en el Distrito 7, porque en el Distrito 6 no podemos negar que no nos ha ido mal", indicó.

Asimismo, sostuvo que "es el Distrito 7 donde tenemos que empezar a reencantar a nuestra gente y empezar a organizarnos y a estructurarnos para, de esa manera, poder empezar a sacar mejores resultados, porque la gente nos conoce y tenemos hartos dirigentes en este sector, entonces hay que estructurarlo mejor, yo creo".

La dirigenta política recordó que actualmente cuentan con un Diputado en el Distrito 6, Gaspar Rivas, quien se unió hace algunos meses a la bancada de la DC. Pero también considerando que a partir del 11 de marzo tendrán a uno de los suyos en el Congreso Nacional: el ex core Cristian Mella, diputado electo en el interior de la región.

Del militante oriundo de Quillota (hijo del alcalde Luis Mella) señaló que "ha tenido un perfil más bajo públicamente, pero él asumió varios roles importantes: fue Consejero Regional durante varios años. Ahora fue electo Diputado. En algún minuto fue precandidato a Gobernador. Él es, sin duda alguna, una de las personas importantes que tenemos como liderazgo dentro de la Democracia Cristiana, claramente".

En cuanto al rol que cumplirá la tienda durante el Gobierno de José Antonio Kast, la timonel expresó que "el rol de la DC siempre ha sido trabajar porque al país le vaya mejor y, por tanto, vamos a ser oposición, claramente oposición, pero constructiva, en el sentido de que se criticará lo que haya que criticar, y hay que aportar si es que hay que aportar, y eso no quiere decir que vamos pertenecer al Gobierno".

"Hay que aportar si es que hay que hacerlo y se aportará desde el Congreso. Y bueno, si hay que criticar y ser oposición firme y dura, hay que hacerlo. Hay muchas de las cosas que están en el programa de José Antonio Kast de las cuales nosotros no estamos de acuerdo y, por tanto, hay que estar atentos y expectantes a qué realmente se va a realizar y qué proyectos realmente van a proponer", complementó Evelyn Navarro.

