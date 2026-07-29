Nueva oficina para licencias de conducir en el Mercado Puerto ha permitido reducir los tiempos de espera en Valparaíso

Más de 200 personas por semana han realizado trámites de renovación y duplicado de licencias de conducir en la nueva oficina de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Valparaíso, habilitada en el primer piso del Mercado Puerto.

La iniciativa responde a la necesidad de descentralizar este servicio y mejorar la atención a la comunidad, sumándose a los puntos ya existentes en avenida Argentina y la delegación de Placilla de Peñuelas.

El nuevo recinto cuenta con un gabinete aprobado por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, además del equipo administrativo y médico encargado de realizar los exámenes requeridos para el otorgamiento de licencias. Gracias a ello, se atiende diariamente a más de 40 personas en este espacio, mientras que, en conjunto con las otras dos oficinas, el municipio entrega este servicio a cerca de 180 vecinos y vecinas por día, alcanzando aproximadamente 900 atenciones semanales.

Sobre este avance, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que "puedo decir con mucha propiedad que estamos cumpliendo en la disminución de los tiempos para obtener por primera vez y renovar la licencia de conducir. Antes el tiempo de espera llegaba a ser de casi un año, o sea más de seis meses esperando por un trámite tan relevante para trabajar o movilizarse en la ciudad. Hoy, con la apertura de esta sucursal, la que abrimos a principio de semestre en Placilla y los cambios que hemos hecho en la propia Dirección de Tránsito en la avenida Argentina, les puedo comentar que los tiempos han disminuido notoriamente”.

La disminución de los plazos de tramitación ha sido valorada por los vecinos de la ciudad. Uno de ellos es Fermín León, quien reside en Laguna Verde y destacó que “mi hijo me sacó la hora y al otro día me llamaron al tiro; hice los exámenes y pasé las pruebas con las tijeras. (…) yo era de Colina antes, allá son ocho o nueve meses para poder retirar un papel, la gente a las cinco de la mañana haciendo fila para que puedan atenderlos, pero aquí, más o menos, cuatro días”.

En la misma línea, Jorge Valdés, también vecino de Valparaíso, destacó la rapidez del proceso. "Tuve que venir a renovar mi licencia de conducir y ya estoy en espera solamente de que me la entreguen, así que muy rápido", afirmó.

Con la apertura de este nuevo punto de atención, el municipio continúa fortaleciendo el acceso a servicios municipales, acercando la atención a distintos sectores de la comuna y entregando una respuesta más oportuna a las necesidades de la comunidad.

PURANOTICIA