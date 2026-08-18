El Menor, actual campeón mundial de freestyle, será la gran atracción del II Festival de Jóvenes Talentos de Quilpué

El talento juvenil y la cultura urbana se tomarán este sábado la plaza Eugenio Rengifo de Quilpué, con la realización de la segunda edición del Festival de Jóvenes Talentos, iniciativa que reunirá a exponentes locales del canto y destacados representantes de la escena del freestyle.

La principal atracción de la jornada será Efraín Jesús Reeve Barría, conocido artísticamente como El Menor, quien llegará a la comuna luego de hacer historia en la disciplina. En 2026, el freestyler chileno se coronó campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla, convirtiéndose en el primer representante nacional en conseguir este título.

El Menor compartirá escenario con otros destacados exponentes de la cultura urbana, entre ellos Tomás Gutiérrez, conocido como Cayu, uno de los hosts más reconocidos de la escena actual, especialmente en el circuito under; y Diego Campos, El Barto, freestyler, rapero y trapero chileno de ascendencia colombiana.

El encuentro se desarrollará entre las 16:00 y las 21:00 horas y tendrá como protagonistas principales a diez jóvenes talentos de Quilpué, quienes competirán por convertirse en los mejores exponentes de la categoría de canto.

Los participantes fueron preseleccionados y competirán en dos subcategorías: 14 a 17 años y 18 a 29 años. En cada una de ellas se premiará a los tres primeros lugares, con montos de $300.000 para el primer puesto, $200.000 para el segundo y $100.000 para el tercero.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó que "estamos muy felices de generar este espacio para que los jóvenes puedan mostrar su talento, desarrollar sus capacidades y, sobre todo, sentirse apoyados porque en Quilpué, hay muchísimo talento”.

Junto con la competencia de canto, la presencia de reconocidos exponentes del freestyle busca acercar la cultura urbana a las nuevas generaciones de la comuna, algo que también fue valorado por la jefa comunal, quien señaló que "nos permite conocer y acercarnos a nuestros hijos, sobrinos y nietos que disfrutan del freestyle”.

De esta manera, el Festival de Jóvenes Talentos de Quilpué combinará competencia, música y cultura urbana en una jornada totalmente gratuita.

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