Nueva licitación de transporte escolar beneficiará a unos 1.400 escolares de zonas rurales y aisladas de la región de Valparaíso

Una nueva licitación de transporte escolar, a cargo de la División de Transporte Público Regional (DTPR), busca beneficiar durante el año escolar 2026 a niños de escuelas y liceos distribuidos en 14 comunas de la región de Valparaíso, quienes serán trasladados sin costo en vehículos cuya operación será adjudicada a través del proceso que se encuentra abierto desde el 21 de agosto hasta el 11 de septiembre.

El programa de Transporte Escolar Gratuito entrega un subsidio a quienes operan estos recorridos, el cual queda establecido por contrato entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y los dueños de buses o furgones, garantizando a los alumnos locomoción durante todo el año escolar sin costo para sus familias.

"Esta licitación contempla una inversión anual de $1.138 millones, financiada a través de la Ley de Subsidio al Transporte Público, y tiene como objetivo asegurar la continuidad y mejorar la calidad de los servicios de transporte escolar gratuito en la región", explicó el seremi de Transportes, Benigno Retamal, quien añadió que, una vez adjudicados, los recorridos se incorporarán a la cartera de servicios vigentes para 2026.

La medida permite garantizar que niños de zonas aisladas puedan asistir de manera regular a sus establecimientos educacionales durante todo el año escolar. "Esta convocatoria resulta clave para prevenir la deserción escolar, eliminando una de las principales barreras que enfrentan muchos estudiantes: la distancia geográfica", sostuvo Retamal.

Finalmente, el seremi hizo un llamado a los operadores de transporte que cumplan con los requisitos establecidos a participar del proceso. "Se trata de una oportunidad significativa para contribuir al desarrollo educativo y social de nuestras comunidades más alejadas", concluyó.

Los 26 servicios licitados contemplan 14 comunas de las siete provincias de la región de Valparaíso, precisamente en las comunas de La Ligua, Olmué, San Felipe, Valparaíso, Quilpué, Algarrobo, Casa Blanca, Quillota, Santa María, San Antonio, Cabildo, Putaendo, Viña del Mar y Calle Larga.

El proceso de recepción de ofertas para este llamado se extenderá hasta el 11 de septiembre de 2025 y las bases de esta licitación se encuentran disponibles en el sitio web de la División de Transporte Público Regional: https://dtpr.mtt.gob.cl/ ConsultaLicitaciones/WebPage/ TE/inicio.aspx

Finalmente, para los transportistas interesados que cumplan con los requisitos para operar este tipo de servicios, pueden postular completamente online en: https://dtpr.mtt.gob.cl/ Postulaciones/ .

PURANOTICIA