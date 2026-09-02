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Nueva jefatura asume en la Comisaría de Carabineros de Cartagena para reforzar la coordinación en seguridad pública

Nueva jefatura asume en la Comisaría de Carabineros de Cartagena para reforzar la coordinación en seguridad pública

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La mayor Jennifer Andrea Alé Rodríguez asumió como comisario (s) de la unidad, donde adelantó un trabajo colaborativo con el municipio y las distintas instituciones de la comuna.

Nueva jefatura asume en la Comisaría de Carabineros de Cartagena para reforzar la coordinación en seguridad pública
Miércoles 2 de septiembre de 2026 18:52
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Una nueva jefatura asumió funciones en la Comisaría de Cartagena, en el marco de los esfuerzos por fortalecer la coordinación entre Carabineros, el Municipio y las distintas instituciones vinculadas a la seguridad en la comuna.

Se trata de la mayor Jennifer Andrea Alé Rodríguez, quien asumió como comisario subrogante de la unidad policial y manifestó su disposición a trabajar de manera coordinada con las organizaciones e instituciones locales.

"Estoy contenta con este desafío y esperando que logremos un trabajo colaborativo y coordinado en pos de brindar un servicio de calidad a nuestra comuna", señaló la nueva jefa policial.

La llegada de la oficial también fue valorada por la alcaldesa de Cartagena, Lily Silva García, quien destacó que "para nosotros es una muy buena noticia contar con una mujer al frente de nuestra Comisaría de Cartagena. Le deseamos todo el éxito en este nuevo desafío y, como municipio, queremos seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo con Carabineros y las demás policías, porque sabemos que la seguridad se construye entre todos".

Silva también valoró la disposición de las policías para mantener una coordinación permanente con el Municipio, especialmente en acciones relacionadas con la prevención de delitos, la respuesta ante situaciones de emergencia y la seguridad de los vecinos de Cartagena.

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