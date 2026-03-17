Nueva etapa en Fundación Piensa: Maximiliano Duarte asume su dirección ejecutiva tras la partida de parte del equipo al Gobierno

La Fundación Piensa inicia una etapa de reestructuración tras la salida de parte de su equipo al Gobierno, en un proceso que también marca la llegada de Maximiliano Duarte a la dirección ejecutiva. El nuevo líder enfrenta el desafío de reorganizar el centro de estudios y proyectar su trabajo en un contexto de cambios institucionales.

Duarte en entrevista con Puranoticia Matinal, enfatizó el carácter independiente de la fundación, señalando que “tenemos una independencia que nos permite tener una voz crítica incluso con un gobierno entrante que es más afín a nuestras ideas”. En esa línea, subrayó que el rol del organismo no está ligado a partidos políticos, lo que le permite mantener una mirada propia sobre la contingencia.

Uno de los principales desafíos, explicó, es recomponer el equipo tras la salida de su antecesor y otros integrantes. “Hay que rearmar un poco la estructura (…) hay tres personas más del equipo que también se fueron al gobierno”, indicó, destacando que este fenómeno se repite en otros centros de estudios y obliga a enfrentar un proceso de transición interna.

Junto con la reorganización, Duarte apuntó a fortalecer una agenda enfocada en proyectos relevantes para la región y el país. “Hay una agenda que a nuestro juicio es favorable tanto para los intereses de la región como del país”, afirmó, mencionando iniciativas de infraestructura y desarrollo que han estado detenidas en los últimos años.

Finalmente, el director ejecutivo recalcó la importancia de mantener un rol activo en el debate público. “Tenemos la posibilidad de cumplir un rol tanto articulador (…) como también empujar responsablemente aquellas medidas que benefician tanto a Chile como a la región”, sostuvo, agregando que la fundación también buscará “ser una voz crítica cuando haya que ser crítico”.

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