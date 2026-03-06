Nueva denuncia remece al proyecto Parque Barón: acusan posible elusión ambiental en obras clave del borde costero de Valparaíso

Durante una de sus últimas visitas a Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric confirmó que el emblemático proyecto Parque Barón, en pleno borde costero de la comuna, completa más de un 70% de avance en su primera etapa, con una inversión estimada de más de $23.407 millones para intervenir una superficie cercana a las 12 hectáreas.

Si bien, su versión final tiene contemplada la instalación de equipamientos de recreo y deporte, paisajismo de árboles y cobertura herbácea, sendas peatonales pavimentadas con accesibilidad universal, mobiliario urbano, iluminación, juegos infantiles, infraestructura urbana, entre otros; lo cierto es que no ha estado exento de problemas.

La bodega Simón Bolívar representa la fuente de financiamiento del proyecto en general, pues es en este espacio donde habrá restaurantes, cafeterías, un centro de evento y otros comercios que finalmente permitirán que el resto del lugar siga subsistiendo de por sí. Pero el problema es que la estructura actualmente no puede ser operada para los fines comerciales, ya que no posee estacionamientos ni vía troncal, tal como lo exigen los proyectos de esta magnitud, situación que pone en suspenso el futuro de la obra.

NUEVA DENUNCIA

Pero este no es el único problema, ya que durante esta semana se conoció la presentación de una denuncia formal ante la Municipalidad de Valparaíso, solicitando revisar parte de las obras que se ejecutan en el sector, advirtiendo una eventual elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La acción fue ingresada por el dirigente Jorge Bustos ante la Oficina de Partes del municipio y está dirigida al Departamento Ambiental, a la Dirección de Obras Municipales (DOM) y a la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLA), con el objetivo de que se fiscalice una infraestructura de 17.751 metros cuadrados de hormigón reforzado contemplada en los planos de la denominada “Vía Bicentenario”

Según explicó el propio dirigente, la presentación busca que las autoridades aclaren el verdadero destino de la infraestructura que se está ejecutando en el sector. “Lo que corresponde es que las autoridades determinen si esta obra realmente responde a un parque urbano o si estamos frente a infraestructura que podría habilitar operaciones de carácter portuario sin haber pasado por la evaluación ambiental correspondiente”, señaló Bustos.

De acuerdo con los antecedentes técnicos presentados, las obras consideran una losa de 25 centímetros de espesor de hormigón estructural, con estándares constructivos que —según la denuncia— suelen utilizarse en infraestructura preparada para soportar tránsito de carga pesada, lo que abriría interrogantes sobre su coherencia con el destino declarado del proyecto como parque urbano y espacio público.

En ese sentido, Bustos sostuvo que la situación genera dudas que deben ser despejadas por las autoridades competentes. “Es necesario aclarar el verdadero destino de esta obra y revisar si lo que se está construyendo coincide con lo que fue aprobado como parque urbano”, indicó el dirigente.

SOLICITUDES

En ese contexto, el requerimiento solicita que el municipio evalúe si estas obras se ajustan al permiso otorgado y al destino aprobado para el proyecto Parque Barón. Además, plantea que, en caso de que la infraestructura pudiera facilitar operaciones vinculadas a actividad portuaria, los antecedentes deberían ser remitidos a la Superintendencia del Medio Ambiente para determinar si el proyecto debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Asimismo, Bustos señaló que la denuncia también apunta a resguardar el cumplimiento de la normativa vigente. “Lo que buscamos es que exista transparencia en el uso de los recursos públicos y en el desarrollo urbano del borde costero de Valparaíso”, afirmó.

De esta manera, la denuncia suma un nuevo foco de incertidumbre para una iniciativa que, pese a su avanzado estado de ejecución y a ser presentada como una de las principales obras urbanas del borde costero porteño, continúa enfrentando cuestionamientos técnicos y administrativos sobre su desarrollo y proyección futura.

