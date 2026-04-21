Nueva caseta de seguridad pública comienza a operar 24/7 en el centro de Villa Alemana

La Municipalidad de Villa Alemana instaló la segunda caseta de Seguridad Pública de la comuna, ubicada en el parque Cívico Belén, sumándose a la primera implementada en diciembre en el paseo Latorre.

La estructura comenzó a operar de inmediato con guardias tácticos, resguardando el perímetro de la plaza, en una medida que forma parte de la estrategia integral de seguridad, que incluye patrullajes mixtos con Carabineros, ampliación de la red de teleprotección, mejoramiento de luminarias y recuperación de espacios públicos.

El alcalde Nelson Estay destacó que “esta caseta da cuenta del compromiso con la ciudad, porque entregará mayor tranquilidad a las familias que vienen a disfrutar del parque. Tendremos presencia permanente las 24 horas, lo que permitirá resguardar a nuestros niños y a la comunidad en general. También es una buena noticia para el comercio, que requiere mayor seguridad”.

La presencia en este punto permitirá mejorar los tiempos de respuesta, fortalecer la prevención y generar un efecto disuasivo frente a hechos delictuales.

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