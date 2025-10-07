Nueva caótica jornada en Valparaíso: portuarios vuelven a encender barricadas y obligan a cortar el tránsito en la Av. Errázuriz

Una nueva jornada de manifestaciones con barricadas están protagonizando los estibadores portuarios de Valparaíso en los alrededores de la plaza Sotomayor.

En plena avenida Errázuriz, los trabajadores incendiaron neumáticos, generando una gran columna de humo que puede ser vista desde distintos puntos de la ciudad.

Además, está cortado el tránsito vehicular en la calle Cochrane, entre Sotomayor y Urriola, en dirección al plan de la Ciudad Puerto.

También se encuentra interrumpido el paso vehicular por calle Blanco y Errázuriz.

Cabe hacer presente que las protestas se dan en el marco de una fracasada negociación con la empresa Report del terminal portuario de Valparaíso.

