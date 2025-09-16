Nueva balacera en la plaza Estrella de Llolleo deja un hombre herido y una casa con daños

Una nueva balacera se produjo en la plaza Estrella de la localidad de Llolleo, en la comuna de San Antonio, hecho que aparentemente dejó un herido.

Según consigna TV Costa Noticias, hasta siete disparos se habrían escuchado en el lugar, motivo por el cual se dio aviso a funcionarios de Carabineros.

Así es como al lugar de los hechos concurrieron tres patrullas del Plan Cuadrante de San Antonio, quienes tomaron declaraciones a posibles testigos.

De igual forma, se indicó que hasta el Hospital Claudio Vicuña llegó una persona con un impacto de bala, haciendo prever que se trataría de un herido de esta balacera.

Funcionarios de la policía uniformada iniciaron las diligencias para establecer lo ocurrido en la plaza Estrella, donde una vivienda también recibió al menos un disparo.

Cabe recordar que en mayo de ese año, un hecho de similares características tuvo lugar en la misma plaza, instancia donde un hombre que compartía con amigos recibió tres impactos de bala por parte de un desconocido que luego se dio a la fuga.

(Imagen: TV Costa Noticias)

