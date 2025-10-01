"Nos sentimos maltratados": Gobernador Mundaca reprocha Presupuesto 2026 presentado por el Presidente Boric

El Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió al Presupuesto 2026 que fue anunciado en cadena nacional por el Presidente Gabriel Boric.

En conversación con radio Biobío, la autoridad señaló que “la propuesta de Presupuesto para el año 2026 es una propuesta bien dicotómica”.

“Solo cuatro gobiernos regionales del país han incrementado su presupuesto en materia del programa de inversión”, precisó.

Mundaca afirmó que “el resto de los gobiernos regionales, todos tenemos saldos negativos desde el punto de vista de la propuesta que hace el Gobierno Central”.

Además, dio a conocer que los gobiernos regionales fueron convocados para el lunes 13 de octubre “a una comisión mixta en el marco de la discusión del Presupuesto 2026”, pero mostró escepticismo sobre los posibles resultados.

“Una vez que el Gobierno le hace llegar su propuesta al Congreso, los guarismos referidos con los gobiernos regionales tienen muy mínimo cambio”, manifestó.

El Gobernador recalcó la importancia del trabajo regional. “Lo que hacen los gobiernos regionales en materia de inversión pública es precisamente suplir las propias carencias del Gobierno central”.

En cuanto a Valparaíso, la autoridad mencionó que es “de las regiones que después de Antofagasta, probablemente somos las que más recursos aportamos al Producto Interno Bruto y, sin embargo, nos sentimos maltratados”.

Asimismo, cuestionó el método de distribución basado en “un polinomio que se creó el año 2019” y argumentó que se trata de “una entelequia que nadie entiende, porque finalmente las respuestas que nos dan no son coincidentes con las particularidades demográficas de los territorios”.

Finalmente, Mundaca aseguró que “hoy día el presupuesto que se nos presenta es un presupuesto que no se condice con las particularidades de cada territorio y con lo que gravita cada región con respecto al país”.

PURANOTICIA