"Nos hemos vuelto antisociales": Seremi de Seguridad de Valparaíso hace duro diagnóstico por aumento de violencia y delincuencia

En el marco de un amplio operativo policial en el barrio Estación de Cartagena, el seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, realizó un crudo diagnóstico a Puranoticia Matinal, sobre la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Durante el procedimiento en la provincia de San Antonio, que desarticuló a las bandas rivales "Los Cholas" y "Los Farfán", la autoridad vinculó la violencia extrema con un problema de origen sociocultural más que con un fenómeno meramente policial.

Silva, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria en Carabineros, fue enfático al señalar que el aumento de homicidios y la presencia de organizaciones criminales responden a una degradación de las normas de convivencia básica.

“Tengo la convicción de que esto efectivamente corresponde a un deterioro absoluto de la sociedad chilena. Lamentablemente nos hemos vuelto antisociales”, comentó la autoridad regional del Ministerio de Seguridad Pública.

Para el Seremi, el corazón del problema radica en la validación o indiferencia ciudadana ante delitos que alimentan al crimen organizado. Al respecto, cuestionó duramente la falta de sanción moral dentro de las familias y la comunidad.

“¿Quién financia las organizaciones criminales? Los chilenos. Los chilenos que consumen droga (...) No hay reproche social. Se acabó el reproche social”, expresó.

Además, agregó que “si la gente no tiene empacho en ir a comprar a los comerciantes ambulantes, después que no se queje que las organizaciones criminales (…) generan todos los problemas que ya hemos visto”.

ROL DEL ESTADO Y LA FAMILIA

A pesar de liderar la coordinación estratégica con la PDI y Carabineros, el Seremi de Seguridad Pública advirtió que la acción policial es solo una "medida de mitigación" y que la solución definitiva requiere un cambio estructural en el comportamiento ciudadano.

“Los chilenos no pueden estar esperando que otros les solucionen los problemas si ni siquiera los solucionan al interior de sus casas (...) Si no entendemos eso, sencillamente destruimos todo”, declaró.

También reafirmó su compromiso con la directriz del presidente de la República para restablecer el Estado de Derecho, asegurando que su gestión será de terreno y "24/7" para enfrentar el avance del crimen organizado en la quinta región.

OPERATIVO EN CARTAGENA

El análisis de la autoridad se dio mientras supervisaba el desalojo y demolición de "guaridas" en Cartagena, tras una ola de violencia que incluyó el homicidio de un joven de 19 años y el incendio de viviendas. Según la autoridad, la intervención contra la banda de Los Farfán ya deja un saldo de ocho detenidos, incluyendo a sus cabecillas, vinculados a tres homicidios consumados y cinco frustrados.

“Es una organización criminal dedicada al narcotráfico, al punto de generar conflictos con otra banda criminal que quiere arrebatarle el territorio”, sentenció Silva sobre la dinámica delictual en la zona.

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