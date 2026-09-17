"Nos estamos preparando con varios rodeos": Alcalde Martínez detalla actividades de Fiestas Patrias en Casablanca

Con miras al fin de semana largo de Fiestas Patrias, Casablanca se alista para recibir a cientos de visitantes con una parrilla de actividades orientada a rescatar las tradiciones del campo chileno. Entre las preparaciones principales se encuentran eventos costumbristas, fondas familiares y rodeos, este último un elemento que genera debate constante pero que sigue siendo parte central de la celebración en la comuna.

Al ser consultado sobre los preparativos y la oferta comunal para estas fechas, el alcalde Rodrigo Martínez detalló en entrevista con Puranoticia.cl, parte de la agenda que iniciará los festejos:

"Nos estamos preparando con varios rodeos. Por otro lado, hay un par de fondas que están armaditas, ya que van a partir hoy día (jueves) en la tarde, las vamos a inaugurar".

A pesar de que Casablanca se ubica en un punto neurálgico de alto flujo vehicular entre Santiago y el litoral de la región de Valparaíso, la autoridad comunal explicó que la congestión vial de las grandes carreteras no altera el desarrollo festivo en la zona interna:

"Las concesionarias se preparan, Carabineros también les da toda su ayuda. Dentro del pueblo Casablanca tenemos llegada desde el pueblo a las localidades rurales por otros tipos de caminos (…) no nos afecta tanto la cantidad de autos que pasan por la (ruta) F-90 y la cantidad de autos que pasan por la ruta 68".

Además de los eventos criollos y rodeos, la comuna ofrece panoramas en bodegas vitivinícolas, sectores rurales como Lo Ovalle, Tapihue, Lagunillas o La Vinilla, y localidades costeras como Quintay. Martínez remarcó el carácter familiar de la celebración casablanquina y el impacto positivo que se espera para la economía local:

"Ojalá que tuviéramos más 18 en el año para que nuestros emprendedores pudieran empezar a tirar un poco para arriba (…) ha costado salir de las malas, pero yo tengo harta confianza y esperanza".

Asimismo, las actividades conmemorativas contemplan una variada agenda folclórica previa que busca integrar a toda la comunidad educativa y local mediante muestras típicas, paseos a caballo y esquinazos tradicionales desplegados en diversos puntos de la comuna como Chacabuco, el fundo Los Olivos y Quintay.

Finalmente, el edil hizo un llamado a quienes transitan por la región a no pasar de largo y quedarse a disfrutar de los festejos tradicionales en el valle:

"Si quieren venir a una fonda, tenemos un par de fondas tranquilas, con buenos cantantes, acampados, bien a la antigua, así eso es lo bonito".

(IMAGEN DE REFERENCIA)

PURANOTICIA